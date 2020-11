Fútbol.- El Granada solicita aplazar el partido de este domingo ante la Real Sociedad

El club andaluz indica que no puede cumplir con el protocolo de LaLiga por sus casos de coronavirus



MADRID, 7 (EUROPA PRESS9



El Granada CF anunció este sábado que ha solicitado "formalmente" el aplazamiento de su partido de este mismo domingo, de la jornada 9 de LaLiga Santander, ante la Real Sociedad, por su complicada situación de contagios por coronavirus y la imposibilidad de cumplir con el protocolo de LaLiga.



"El Granada Club de Fútbol comunica que ha solicitado formalmente al Comité de Competición de la RFEF el aplazamiento de la Jornada 9ª de La Liga Santander con previsión de jugarse mañana domingo a las 16:15 horas ante la Real Sociedad en San Sebastián", dice el club andaluz en un comunicado.



La petición se conoce a menos de 24 horas del momento programado para el encuentro, ya que según el Granada no cumplen con el protocolo sanitario que exige LaLiga para poder viajar. "La Liga ha comunicado al Granada Club de Fútbol que solo permite desplazarse a San Sebastián a aquellos jugadores que tengan el índice IGG positivo o presente un PCR negativo y no hayan viajado a Chipre", dice.



"Dadas estas circunstancias, el club solicita el aplazamiento del encuentro al no cumplir con el mínimo de jugadores disponibles del primer equipo que se requieren para la disputa de una jornada oficial", añaden ante el brote de coronavirus que sufre el club.