Funcionaria electoral descarta evidencia de fraude en EE.UU.

Funcionarios realizan el conteo de votos en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, el 6 de noviembre de 2020. EFE/Crhis Aluka Berry

Washington, 7 nov (EFE).- Una de las autoridades de la Comisión Federal de Elecciones ( FEC, en inglés) aseguró este sábado que "no ha habido evidencia de fraude" en las elecciones presidenciales, tal como ha denunciado, sin aportar pruebas, el gobernante y aspirante republicano, Donald Trump.

"Ha habido muy pocas quejas sobre cómo se llevaron a cabo estas elecciones", afirmó Ellen Ellen Weintraub, comisionada de la FEC, una agencia federal independiente que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes de financiamiento de campañas en los comicios en Estados Unidos.

"Muy pocas quejas justificadas, déjenme decirlo así", puntualizó la funcionaria, en declaraciones a la cadena CNN, e insistió en que "no hay evidencia de ningún tipo de fraude electoral" ni de que se "hayan emitido votos ilegales".

En un mensaje publicado hace dos días en su cuenta de Twitter, Weintraub señaló que en Estados Unidos las elecciones "son la forma en que la que el pueblo decide quién lo gobernará".

"Los candidatos no pueden decidir, el presidente no puede decidir; los votantes deciden", apuntó.

Trump, quien aspira a un segundo mandato presidencial, ha lanzado acusaciones no corroboradas de fraude electoral y puesto en duda la legitimidad de todo el sistema de voto por correo.

Este sábado, el líder republicano denunció, sin pruebas, que decenas de miles de votos recibidos "ilegalmente" tras el cierre de los centros de votación en Pensilvania, uno de los estados más codiciados en la puja por la Casa Blanca, cambiaron "total y fácilmente" los resultados a favor de su rival demócrata, Joe Biden.

Según el mandatario republicano, "ilegalmente", no se permitió observar "cientos de miles de votos" cuya ubicación no precisó, y advirtió que esto "TAMBIÉN cambiaría el resultado en numerosos estados, incluyendo Pensilvania, que todos pensaron que fue fácilmente ganado en la noche de las elecciones".

"COSAS MALAS SUCEDIERON DENTRO. ¡SE PRODUJERON GRANDES CAMBIOS!", añadió Trump, quien advirtió que hubo largos intervalos de tiempo en los que nadie pudo observar.

El hilo de mensajes de Trump, cuatro en total, fue posteriormente etiquetado por Twitter, que señaló que "parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico".

Este sábado, Biden se mantenía al frente del cómputo en los estados claves de Nevada, Georgia, Arizona y Pensilvania.