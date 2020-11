Fox News, entre la espada y la pared en medio de elecciones

(Bloomberg) -- El miércoles, mucho antes que muchas otras organizaciones de noticias, Fox News estableció el recuento de votos electorales para Joe Biden en 264, colocando al demócrata a solo unos cuantos votos electorales de convertirse en presidente.

Esa y otras declaraciones tempranas a favor de Biden, incluidos Virginia y Arizona la noche de las elecciones, pusieron a la red de tendencia conservadora en una posición difícil con muchos de sus televidentes republicanos, incluido el presidente Donald Trump.

Uno de los asesores políticos de Trump, Jason Miller, tuiteó el martes por la noche que Fox News estaba tratando de “invalidar” los votos de los partidarios del presidente y que “debería retractarse de inmediato”.

Trump intervino el jueves. “Un demócrata que votó por Clinton y dona a Biden dirige la mesa de decisiones de Fox News”, dijo en un correo electrónico de recaudación de fondos a sus seguidores. “Un demócrata puso el dedo en la balanza y declaró a Joe Biden ganador antes de que se contaran los votos”.

Los rivales de la derecha parecen dispuestos a atacar. Christopher Ruddy, el director ejecutivo y propietario mayoritario de Newsmax, un canal de noticias de la competencia, le dijo al Daily Beast que el manejo por parte del presentador de Fox News Chris Wallace del primer debate presidencial, así como las encuestas de la cadena que favorecen a Biden, le costará al canal su audiencia leal.

Equilibrio delicado

Los próximos días requerirán un delicado acto de equilibrio para Fox News, la joya de la corona de Fox Corp. La empresa con sede en Nueva York es la parte más valiosa del imperio mediático de Rupert Murdoch, después de que la familia vendiera la mayor parte de sus activos de entretenimiento a Walt Disney Co. el año pasado.

Arnon Mishkin, director de la mesa de decisiones electorales de Fox News, ha acudido a la red varias veces esta semana para defender sus declaraciones. En una aparición el jueves, también abordó las críticas de la campaña de Trump hacia él, confirmando que alguna vez trabajó para candidatos demócratas y que durante sus 12 años en Fox ha dado un total de US$800 a dos amigos que se postulaban para el Congreso. Dijo que US$300 fueron para un demócrata y US$500 para un republicano.

“El equipo, cuando llegamos a Fox, básicamente dejamos nuestra política en la puerta y enfocamos nuestro análisis estadístico o político en la computadora y lo que muestran los números”, dijo Mishkin. “Y eso es todo”.Es cierto que Fox News se ha beneficiado enormemente de la elección de Trump, un invitado frecuente en el canal mucho antes de su decisión de postularse para el cargo. El anfitrión de Fox Sean Hannity apareció en el escenario en un mitin de Trump en 2018, un movimiento que le valió una reprimenda de la cadena. Los comentaristas en horario estelar de Fox, dentro de los que se cuentan Tucker Carlson y Laura Ingraham, son ardientes partidarios del presidente.

Firme

Pero Fox News ha defendido su declaración de Arizona, y no fue la única vez durante la semana de elecciones que Trump y la red no estuvieron de acuerdo. Eso ha llevado a los observadores de Murdoch a preguntarse si el magnate está usando sus propiedades mediáticas, que también incluyen al editor de periódicos News Corp., para distanciarse de Trump a medida que disminuyen sus posibilidades.

Después de que el presentador de Fox News Bret Baier dijera el jueves que “no hemos visto pruebas contundentes” que respalden la afirmación de Trump de fraude electoral, Gabriel Sherman, quien escribió una biografía del fundador de Fox News Roger Ailes, tuiteó: “Wow. Fox se divorcia totalmente de Trump”.

Wallace de Fox también rechazó las afirmaciones de Trump esta semana. En las primeras horas del miércoles por la mañana, después de que Trump proclamara su victoria, dijo: “Esta es una situación extremadamente inflamable y el presidente le lanzó un fósforo. No ha ganado estos estados”. El viernes por la mañana, Wallace dijo en Fox News que era “más probable que Biden ganara la presidencia”.

Los presentadores de opinión en horario estelar de Fox News se mantuvieron firmes en el campo de Trump esta semana, ampliando sus infundadas afirmaciones de fraude electoral. Ingraham se quejó sobre “volcados de votos no verificables”, mientras que Hannity dijo el jueves por la noche que “será imposible saber los verdaderos, justos y precisos resultados de las elecciones”.

Aumento de la audiencia

La audiencia de noticias en todas las redes se ha disparado este año con las elecciones, las protestas sociales y la cobertura del coronavirus, señalaron los analistas de Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan y Kevin Near en una nota. Fox News, el canal de noticias más visto, ha sido un beneficiario clave.

“Sin embargo, una caída en las audiencias después de las elecciones será inevitable, ya que este ciclo de noticias furiosas probablemente se enfríe”, señalan, lo que amenaza los ingresos en ventas por US$1.000 millones de la cadena.

Wall Street ha comenzado a preocuparse por lo que significaría una presidencia de Biden para la audiencia de Fox News. A principios de esta semana, analistas de medios señalaron que las acciones de Fox habían tenido un desempeño inferior al de sus pares en un día en que la compañía reportó fuertes ingresos y ganancias trimestrales.

Se ha especulado que Trump, si pierde, podría adquirir Herring Networks Inc., la empresa poco conocida propietaria de la conservadora One America News Network, y convertir el canal en su propia red de televisión.

Después de anunciar ganancias mejores de lo esperado el martes, el director ejecutivo de Fox Corp., Lachlan Murdoch, respondió a la pregunta de un analista sobre la posibilidad de que Fox News se enfrente a un rival respaldado por Trump. Dijo que el canal había sido el número uno en noticias por cable durante 18 años, a través de varias administraciones.

“Nos encanta la competencia”, dijo Murdoch. “Siempre hemos prosperado con la competencia, y ahora tenemos una fuerte competencia”.

