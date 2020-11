Evo Morales: "La derrota de Trump es la derrota de las políticas fascistas"

El expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales dijo este sábado que la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos supone la derrota de las políticas "racistas y fascistas".

"La derrota electoral de Trump es la derrota de las políticas racistas y fascistas. Han sido derrotadas sus prácticas intervencionistas y, también, sus atentados inhumanos contra la Madre Tierra", expresó Morales a través de su cuenta en la red social Twiiter.

Poco antes, en una rueda de prensa este sábado en Buenos Aires, cuando aún no se había anunciado oficialmente el triunfo del demócrata Joe Biden en los comicios del pasado martes en Estados Unidos, Morales había dicho que se alegraba de la derrota de Trump, quien aspiraba a la reelección.

"No nos alegra si gana Biden, pero sí nos alegra que pierda Trump, que el fascista y racista está siendo derrotado y esperando los resultados aún todavía", señaló.

El exmandatario, que se vio forzado a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019, dijo que "bajo el mandato de Trump" hubo una "conspiración política, económica y psicológica" y "casi una intervención militar" en contra de su Gobierno.

Sostuvo que Estados Unidos incluso ha intentado hasta último momento que Luis Arce, exministro de Morales y vencedor en las elecciones presidenciales del pasado 18 de octubre, no asuma el poder este domingo en Bolivia.

"Algo que el Gobierno de Estados Unidos ha conseguido: que Evo no sea presidente por cinco años más y destrozar la economía nacional. Pero no ha podido conseguir la proscripción del Movimiento Al Socialismo (MAS). El plan que tenía Estados Unidos y sus sumisos en Bolivia era eliminar al MAS", aseveró.

Festejó que este no sucederá, ya que Arce asumirá la Presidencia este domingo y él mismo regresará a Bolivia el próximo lunes, tras once meses residiendo en Argentina.

Por otra parte, Morales calificó a Trump como un "enemigo de la Madre Tierra" que retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

"Eso es atentar contra la vida, contra la humanidad", aseveró.