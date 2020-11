Estrellas latinas celebran tanto el triunfo de Biden como la derrota de Trump

En la imagen, la actriz estadounidense Eva Longoria. EFE/Ian Langsdon/Archivo

Miami, 7 nov (EFE).- Un buen número de estrellas latinas como América Ferrera, Luis Fonsi, Eva Longoria, Rosario Dawson, Ricky Martin, que se volcaron durante semanas con la campaña de Joe Biden, reflejaron este sábado en las redes sociales su enorme alegría por el triunfo del candidato demócrata.

La actriz América Ferrera optó por una manera muy expresiva de mostrar sus sentimientos tras conocer este sábado que los grandes medios proyectan a Biden como próximo presidente de los Estados Unidos.

La intérprete de la telenovela estadounidense "Ugly Betty" subió a su cuenta de Instagram un video donde se la ve en una calle de Nueva York, saltando y gritando de alegría mientras tiene en las manos un cartel de la campaña de Joe Biden y los autos pitan al pasar.

La artista juvenil Lauren Jauregui, integrante del grupo femenino Fifth Harmony, puso en su cuenta de Instagram un vídeo celebrando la derrota del presidente de los EE.UU. desde su carro mientras se oye la canción "Fuck Donald Trump".

La actriz Eva Longoria, que actuó de maestra de ceremonias en la Convención Nacional Demócrata de este verano en la que se eligió a Biden como el candidato del partido, destacó que los más pequeños del país miraban que decidirían los mayores, entre "división y odio o unidad y AMOR".

"Elegimos correctamente. ¡EL AMOR siempre triunfará sobre el odio! ¡Unidad, comencemos a sanar como estadounidenses!", dijo la famosa actriz que destacó que con el triunfo de Biden "¡¡¡La democracia ganó!!!".

Por su parte, Ricky Martin en su cuenta de Twitter dio las gracias al Servicio de Correo de los Estados Unidos (USPS, en inglés), empresa pública encargada de llevar a los centros de votación los votos de millones de personas que optaron por esta modalidad para sufragar en medio de la pandemia del coronavirus.

Y el cantante boricua publicó además en Instagram un dibujo en el que se ve a la Estatua de la Libertad diciéndole a un empequeñecido Trump "Estás despedido", la famosa frase del que el actual presidente decía al grito cuando conducía el popular programa "The Apprentice" ("El aprendiz"), que lanzó a Trump al estrellato televisivo.

El actor, director y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, que participó activamente en la campaña de Biden, apostó por un simple y sonoro "SÍ" en mayúsculas junto a un video de su musical "Hamilton" donde se ve a varios de sus protagonistas cantando "Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos".

Otra estrella latina que se sumó a los esfuerzos de Biden fue el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien junto a una fotografía en la que él aparece junto al exvicepresidente escribió "la forma de ser importa, ser una buena persona importa, la igualdad importa, la democracia importa", para concluir "felicidades al presidente electo de los Estados Unidos.

Por su parte la actriz Rosario Dawson dijo que ahora hay que tener "los ojos en el premio", que en este caso es ganar la segunda vuelta de las elecciones en Georgia de donde saldrán dos senadores federales, comicios de los que dependerá qué partido controlará la Cámara alta, sin la cual no se pueden aprobar leyes.

La cantante angelina Becky G dio gracias a "Diosito" por la noticia de este sábado, mientras que Selena Gómez reenvió un mensaje de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, que decía: "Esta elección es mucho más que @JoeBiden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos".

Y la colombiana Shakira, que entró en campaña al denunciar en una contundente carta publicada en la revista Time la "crueldad inimaginable" de las políticas de inmigración de Trump, dijo celebrar con sus hijos la "nueva fase de unidad y sanación" que protagonizará Biden.

"El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo. Ahora es el momento de limpiar el medioambiente, brindar educación de calidad y servicios de salud para todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, pero las bases están sentadas", dijo.

Álvaro Blanco