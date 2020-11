Entre festejos y críticas, el resultado electoral a flor de piel en las calles de EEUU

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano gente celebrando frente a la Casa Blanca.2. Plano general gente celebrando frente a la Casa Blanca.3. Plano medio figura inflada que representa a Donald Trump como una rata entre la multitud 4. SOUNDBITE 1 - Marina, simpatizante demócrata en Washington (mujer, inglés, 8 seg.): "Quiero decir, miren esto. Es hermoso. Asi es como se ve la democracia. Asi es como se ve cuando tienes una elección justa" "I mean look at this. It's beautiful. This is what democracy looks like. This is what it looks like when you have a fair election." 5. Plano general multitud celebrando frente a la Casa Blanca FILADELFIA, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS7 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano general multitud de simpatizantes de Biden bailando en YMCA, una música que se reproduce en los mítines de Trump durante la campaña 7. SOUNDBITE 2 - Patricia Curtis, simpatizante demócrata en Pensilvania (mujer, 50 años, inglés, 16 seg.): "Saber que Pensilvania lo puso arriba, tenía que estar aquí. Es historia escribiéndose. Y solo necesitaba estar aquí. Así que mi esposo y yo saltamos al coche. Somos del norte de Pensilvania, ahora estamos cerca de donde nació Joe Biden, y solo sentí la necesidad de estar aquí." "Knowing that Pennsylvania was the one to put him over, I had to be here. It's history in the making. And I just needed to be here. So my husband and I jumped in the car. We're from northeastern Pennsylvania, we're right near where Joe Biden was born, and just felt the need to be here." 8. Plano de apoyo: Plano general un partidario de Joe Biden, con un cartel de "No Trump", levanta el puño 9. Plano de apoyo: Plano general cartel que dice "Y un día, como un milagro, se habrá ido" 10. SOUNDBITE 3 - Steve Padgett, simpatizante republicano en Pensilvania (hombre, 57 años, inglés, 25 seg.): "Esta es la zona cero de hacer trampa en la elección. Pensé que era importante estar aquí. Y venimos antes de que Fox determinara, ya sabes, hicieran su, dieran a concer su pronósitoc de que Biden ganó. Ya estamos aquí. Así que estamos aquí para apoyar a nuestro presidente Donald J. Trump, quien creo firmemente que va a ganar al final" "This is ground zero for cheating in this election. I thought it was important to be here. And we came before that Fox determine, you know, made their, their acknowledgement or their prognostication that Biden won. We were already here. So we're here to to support our president, Donald J. Trump. Who, I firmly believe is going to win in the end." 11. Plano de apoyo: Plano general Partidario de Donald Trump sosteniendo un cartel 12. Plano de apoyo: Plano general Partidario de Trump con un cartel 13. Plano de apoyo: Plano general Partidario de Trump ondeando una bandera de Estados Unidos LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS7 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 14. SOUNDBITE 4 - Jessica Lucarelli, simpatizante demócrata de Los Ángeles (mujer, inglés, 15 seg.): "Soy lesbiana, así que estoy feliz de que el matrimonio gay este a salvo. Vamos a ver el covid con ciencia, vamos a combatir el covid con ciencia y es fantástico. Es un gran alivio, estamos felices " "I am a lesbian, so I’m so happy gay marriage is safe. We’re gonna use Covid with science, we're gonna fight Covid with science, and that’s amazing. It's just, like you said, it’s a giant relief, and we’re just so happy." 15. Plano de apoyo: Plano general El partidario de Joe Biden aplaude con un cartel que dice "Aleluya" 16. Plano de apoyo: Plano general Los partidarios de Joe Biden celebrando al costado de la carretera LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS7 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Paneo de izquierda a derecha desde un partidario de Trump hablando por un megáfono, hasta partidarios de Trump reunidos en Las Vegas después de la victoria de Biden18. Plano general Los partidarios de Trump sostienen banderas y carteles19. Paneo de arriba hacia abajo desde una bandera de "Trump - Ley y orden" hasta un partidario de Trump con atuendo militar y portando un rifle20. Paneo de izquierda a derecha Partidarios de Trump cantando "Detengan el robo" ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: ReportajeMultitudes celebran en EEUU la victoria de Joe Biden Por Issam Ahmed, con Andrew Marszal en Los Angeles, Julia Benarrous en Phoenix y Leila Macor en MiamiWashington, 7 Nov 2020 (AFP) - De una punta a otra de Estados Unidos, multitudes salieron a las calles este sábado para celebrar la victoria de Joe Biden y el fin de cuatro años de turbulenta gestión del republicano Donald Trump.Una vez que los medios de comunicación anunciaron el triunfo del demócrata de 77 años tras casi cuatro días de conteo de votos, miles de personas se dieron cita de manera espontánea en las inmediaciones de la Casa Blanca para decir "adiós" a Trump, celebraron en las afueras de la Torre Trump de Nueva York, ciudad natal del actual mandatario, y bailaron en las calles de Los Ángeles.Lejos de ese clima de algarabía, el presidente saliente decidió pasar la tarde jugando al golf en la vecina Virginia tras tuitear afirmaciones incendiarias y sin fundamento sobre presuntos fraudes electorales, antes de regresar a la Casa Blanca.El entusiasmo en la capital, un bastión demócrata, era enorme, entre ruidos de bocinas de autos, golpeteo de ollas y sartenes y gritos."Estoy aquí para celebrar", comentó Jack Nugent, un ingeniero informático de 24 años, mientras caminaba hacia Black Lives Matter Plaza, un área que fue el epicentro de las recientes protestas antirracistas. "Estoy muy feliz con el resultado. He pasado tantos años esperando que sucediera este día".Algunos acudieron a los festejos con sus hijos pequeños y sus mascotas.La Black Lives Matter Plaza es parte de la avenida que conduce a la residencia presidencial y fue así rebautizada meses atrás para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos.Yannh Djedjro, un hombre de 32 años que trabaja en la industria del software y acudió a la Plaza BLM con su prometida y su hija pequeña, dijo: "Creo que es increíble. La gente está extasiada, todo el mundo está feliz". Fiel reflejo de la ciudad, la multitud era étnicamente diversa e incluía a personas de todas las edades.Los carteles con los rostros de Joe Biden y Kamala Harris, la futura vicepresidenta, florecieron de nuevo en las calles de la capital, donde miles de los seguidores de los candidatos demócratas, todos con barbijo, los exhiben con orgullo."Estoy abrumada, extremadamente feliz y muy orgullosa de que hayamos tomado una dirección diferente", dijo Amy Berger, de 40 años, que estaba con su hijo en una zona más residencial.Muchos que vivieron marginados bajo la gestión del magnate republicano tuvieron este sábado un momento de catarsis. En las celebraciones ondeaban banderas de la comunidad LGBT y se veían carteles de minorías étnicas."Soy venezolano, pero vivo aquí desde hace 10 años, así que esto significa mucho para mí", dijo Rafael Contreras, de 28 años. "Creo que es una esperanza de un futuro mejor para este país, especialmente para los inmigrantes que han estado sintiendo durante los últimos cuatro años que no son bienvenidos y han sido rechazados por este país", agregó.La música sonaba a todo volumen por los altavoces, mientras la multitud cantaba al unísono una canción que se escucha habitualmente en las manifestaciones de protesta: "Na na, na na na na, hey hey hey, adiós!" Algunos parafrasearon una frase utilizada por Trump en tiempos en que animaba el programa de televisión "El aprendiz": "Hey Trump... Estás despedido!!"Cuatro años atrás, en 2016, el clima era absolutamente el opuesto en la ciudad, que había votado masivamente en favor de la demócrata Hillary Clinton, sorpresivamente derrotada por el entonces novato en política Donald Trump.Escenas similares se vivieron en otras grandes ciudades.En Nueva York, de donde Trump es oriundo, varios cientos de personas celebraron frente a la Torre Trump, en Manhattan.Catherine Griffin, de 47 años, incluso derramó algunas lágrimas de emoción."Estoy feliz de que Donald Trump esté saliendo de nuestras vidas, esperemos que para siempre", dijo.En Los Ángeles, automovilistas hicieron sonar sus bocinas y la gente bailaba en las calles. En California, numerosas personas se dijeron orgullosas de que su senadora Kamala Harris fuera la primera mujer en convertirse en vicepresidenta electa de Estados Unidos, y la primera persona negra en ocupar ese cargo. "Eso también es enorme para mí, porque soy una persona de color, soy inmigrante y ella es hija de inmigrantes", dijo Christian Barron, de 38 años, en el bulevar Santa Mónica, en West Hollywood. - Denuncias de fraude -Mientras en las grandes ciudades de Estados Unidos se celebraba, en otras partes del país, los partidarios de Trump reaccionaron con incredulidad y muchos repitieron las afirmaciones infundadas del presidente sobre la existencia de un fraude. En el Departamento de Elecciones del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, Sharron Morris, un entrenador de 51 años, dijo: "Quiero que se escuche mi voz. Está mal ganar las elecciones mediante fraude. El estilo estadounidense es ganar de manera pacífica y honesta, y eso no es lo que está sucediendo aquí". En el barrio de La Pequeña Habana de Miami, algunos dijeron creer que la Corte Suprema de Estados Unidos anulará el resultado. María Teresa Chao, una cubanoamericana de 86 años, afirmó que la elección le pareció similar a un largo juego de béisbol que aún no ha entrado en su última etapa. "La Corte Suprema es la que tiene que decidir y va a dar ese jonrón. La evidencia contra Biden es abrumadora", sostuvo.ia-burs/dw/ec/dg/dga ------------------------------------------------------------- EnfoqueTrump apela a la justicia para dar vuelta la elección, pero con escasas posibilidades de éxito Por Charlotte PLANTIVEWashington, 7 Nov 2020 (AFP) - Donald Trump denunció este sábado la existencia de "fraudes" y prometió desafiar a Joe Biden ante la justicia, pero hasta el momento no ha presentado ninguna prueba y sus alegaciones parecen muy insuficientes para alterar el resultado de las elecciones estadounidenses. Pocos minutos después del anuncio por parte de la prensa de la victoria del demócrata Joe Biden, el presidente republicano consideró que la elección no estaba "terminada" y dijo que el lunes acudirá a los tribunales. En diversos tuits, calificados de "engañosos" por la propia red social, habló de "decenas de miles de boletines llegados ilegalmente" y de una "grave" falta de transparencia en el recuento de los sufragios.Los demócratas "se comportaron de una manera que sugiere un fraude", agregó con similar falta de precisión su abogado Rudy Giuliani en una conferencia de prensa en Filadelfia, en alusión a boletas de votación a nombre de personas fallecidas y a "manipulaciones". Sus aliados denunciaron a su vez la existencia en algunos circuitos de "carteles que obstruían la vista" de los observadores del conteo y de boletas posdatadas y aseguraron que hubo ciudadanos que sufragaron fuera de los distritos electorales que les correspondía, sin proporcionar evidencias al respecto. "La estrategia judicial de Trump no conduce a ninguna parte", dijo el profesor de derecho Rick Hasen. "No hará ninguna diferencia en el resultado de las elecciones", escribió en su blog, Election Law. - La "excepción" de Pensilvania - "No estoy en conocimiento de ningún recurso que tenga base legal, con una pequeña excepción en Pensilvania", sostuvo a su vez Steven Huefner, profesor de derecho en la Universidad de Ohio, aludiendo a las boletas llegadas por correspondencia en este estado clave, donde Biden triunfó por un margen reducido. Tomando en cuenta los disfuncionamientos del servicio de correo y el mayor recurso al voto por correspondencia debido a la pandemia, los funcionarios demócratas del estado resolvieron antes de las elecciones que las boletas enviadas por correo hasta el martes serían válidas siempre y cuando llegaran a destino como máximo el viernes. Los republicanos de Pensilvania acudieron a la justicia para anular esa decisión, pero la Corte Suprema se negó a intervenir, aunque dejó la puerta abierta a un análisis de fondo del problema después de la votación.Las autoridades de Pensilvania ordenaron entonces contar por separado las boletas llegadas por esa vía, para el caso en que resultaran ulteriormente invalidadas. Los republicanos aseguraron que en algunos circuitos electorales esa orden no se respetó y acudieron nuevamente a la Corte Suprema. Uno de los integrantes del máximo tribunal, el muy conservador juez Samuel Alito, dispuso en la noche del viernes que todos los circuitos electorales de Pensilvania acataran la orden de apartar los votos llegados después del día de las elecciones. Pero incluso si todos ellos fueran invalidados, serían insuficientes para dar vuelta el resultado final, al ser en principio mucho menos numerosos que los 37.000 votos que Biden le sacó de ventaja a Trump en este estado. - "Afirmaciones vagas" - Más aún: en caso de que el magnate republicano lograra ganar Pensilvania, tampoco le bastaría para permanecer en la Casa Blanca, ya que el candidato demócrata lo derrotaría en otros estados clave.Debería entonces obtener que se se invalidaran también otros muchos miles de votos en varios estados.De acuerdo a Rudy Giuliani, Trump presentará demandas en una docena de estados."Creo que los jueces las rechazarán muy rápidamente", dijo Steven Huefner, recordando que "vagas afirmaciones de fraude" son insuficientes para convencer a un magistrado. "Hay que presentar hechos", declaró a la AFP. Más allá de sus iniciativas judiciales, Donald Trump quiere pedir un recuento en Wisconsin, donde está solo 0,6 puntos por detrás del demócrata. Las autoridades de Georgia, donde la brecha entre ambos candidatos es de algunos miles de votos, también podrían resolver recontar los sufragios. Estas operaciones podrían retrasar el anuncio de los resultados oficiales. "Pero en la historia moderna nunca se ha logrado que más que unos pocos cientos de votos" cambien de color, recuerda Huefner, para quien los dados ya están definitivamente echados.chp/la/dg/yow -------------------------------------------------------------