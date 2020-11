Emiratos.- Emiratos despenaliza la convivencia sin matrimonio y el alcohol, y destierra los "crímenes de honor"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha publicado este sábado una serie de reformas legales de aplicación inmediata que, entre otras cuestiones, penaliza los denominados "crímenes de honor", autoriza la convivencia entre personas no vinculadas por sangre ni casadas o el consumo de alcohol, eso sí, en privado.



También se despenaliza el suicidio y el intento de suicidio, aunque si se sorprende a alguien ayudando a otra persona a suicidarse, esa persona podrá ser condenada a pena de cárcel.



En cuanto a los derechos de las mujeres, deja de reconocerse la figura del "crimen de honor" por el que un familiar de una mujer tenía esa condición como atenuante en caso de violencia contra esa mujer para "proteger su honor". Además se endurecen las penas para cualquier tipo de agresión a mujeres, con la intención principal de acabar con el acoso en las calles y se pena con la muerte la violación de una menor o de una persona con algún tipo de discapacidad.



Para el alcohol se podrá vender con licencia, poseer y consumir alcohol, esto último en privado o lugares con licencia y siempre siendo mayor de 21 años. La venta de alcohol a menores estará penada.



Por primera vez la ley permite la cohabitación legal de parejas no casadas. Hasta ahora se prohibía incluso compartir piso entre personas de sexo opuesto que no fueran familiares.



Además, la nueva legislación permite aplicar la ley del país de origen de los extranjeros en casos de divorcio y herencias en lugar de la sharia o ley islámica que se aplicaba hasta ahora. La excepción para separaciones es el patrimonio adquirido en Emiratos durante el matrimonio. Los extranjeros suponen un 90 por ciento de la población del país.