El mayor festival de arte de Ecuador será virtual y estará "donde tu estás"

En la imgen un registro de la obra "Dreamhunters", durante la inauguración del IV Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019 (FIAVL), en Loja (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 6 nov (EFE).- El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (Fiavl), que es uno de los mayores encuentros culturales de Ecuador, presentará este mes espectáculos de varios países de América, Europa y Asia a través de plataformas digitales, en un desafío artístico en tiempos de pandemia.

El festival "Está donde tu estás", según su lema principal, invita a ecuatorianos y extranjeros a seguir los cuarenta espectáculos de artes vivas escogidos para presentarlos entre el 18 y el 24 de noviembre próximos.

Así lo informó este viernes el Ministerio de Cultura, que anunció de manera oficial el certamen que va por su quinta edición y que tiene como sede la coqueta ciudad de Loja, en el sur andino de Ecuador.

La oferta artística de la "Fiavl 2020", según sus organizadores, explorará nuevos formatos, sometida a la virtualidad de los actuales tiempos de coronavirus, un mal que no ha impedido que la creatividad y el arte vuelvan a este certamen, convertido ya en una tradición cultural del país.

El lanzamiento oficial del festival ha tenido lugar en el "Teatro Benjamín Carrión Mora", de Loja, donde se informó de que en el certamen se presentarán unas cuarenta obras, siete de ellas provenientes de Argentina, Francia, Indonesia, Georgia, Perú y China.

Justamente China es el país "Invitado de honor" del festival lojano, cuya principal plataforma de espectáculos se alojará en el sitio web del propio certamen: https://festivaldeloja.com.

La ministra en funciones de Cultura, Angélica Arias, destacó durante la presentación del festival la importancia de este encuentro artístico y su impacto nacional.

Asimismo, se refirió a los efectos generados por la pandemia del coronavirus que afecta al mundo y que, en el caso de la cultura, ha complicado la obtención de recursos para la financiación de iniciativas artísticas.

No obstante, Arias dijo que gracias a un trabajo articulado con el Municipio de Loja, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación y el Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador, se ha podido garantizar la permanencia del festival.

Este encuentro permitirá, además, democratizar el acceso de la ciudadanía a la cultura y al arte, y reforzará los necesarios vínculos entre el público y los creadores artísticos en una nueva realidad caracterizada por el distanciamiento y la bioseguridad, añadió la ministra.

De su lado, el alcalde de Loja, Jorge Bailón, fue enfático al señalar que el Festival Internacional de las Artes Vivas se ha impregnado en el imaginario y en la identidad de los lojanos.

"No queremos que se pierda el sentido del Festival, debemos enaltecer el espíritu que tenemos como lojanos, a pesar de existir la emergencia sanitaria", remarcó.

En los siete días que durará el festival se presentarán diversas expresiones de danza, teatro, música, títeres y otros géneros artísticos, muchos de ellos de elencos nacionales que representan a una diversidad de regiones y provincias del país como la misma Loja, Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo.

Además, los organizadores precisaron que un 70 por ciento de los espectáculos serán presentados en una programación virtual y sólo un 30 por ciento se hará de forma presencial, respetando aforos y medidas de bioseguridad.

El director del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, José Daniel Flores, explicó que para completar la programación del festival se presentó una línea de inversión de 200.000 dólares, a la cual aplicaron 179 propuestas de todo el país.

Y que un jurado integrado por expertos nacionales y extranjeros seleccionó 29 proyectos, de los cuales 23 corresponden a obras de trasmisión en vivo y 6 a obras multimedia, que benefician a una cadena productiva de 258 artistas, gestores y personal técnico.

Según Flores, el festival, que se rige por el lema "Está donde tu estás", explora nuevos formatos de creación y plataformas digitales, porque las prácticas artísticas se han adaptado a los entornos digitales, convertidos en "espacios públicos que permiten mantener los lazos en medio de un confinamiento forzado".

Por ello, dijo que fomentar las artes y la cultura en medio de una pandemia es vital, porque subraya la importancia de las artes y la cultura como un factor de desarrollo y de salud.

Además, aseguró que el "Fiavl 2020" invita a "seguir creando, participando y a seguir aprendiendo; a compartir en nuestros quehaceres la necesidad de explorar y ampliar en conjunto nuestras capacidades creativas", en tiempos de pandemia.