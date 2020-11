El Lazio niega violaciones del protocolo sanitario, pero la FIGC investiga

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Roma, 7 nov (EFE).- Simone Inzaghi, técnico del Lazio, tachó este sábado de "infundadas" y "gratuitas" las acusaciones recibidas por su club por presuntas violaciones en el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), cuya Fiscalía abrió el pasado 3 de noviembre una investigación para aclarar la situación.

"El presidente (Claudio Lotito) está muy atento a las reglas, estamos respetando perfectamente el protocolo sanitario. Los rumores que circulan son infundados y gratuitos. Nos motivan aún más para hacerlo bien", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa previa al importante partido liguero de este domingo contra el Juventus.

El Lazio está en el centro de una investigación de la Fiscalía federal después de que algunos de sus futbolistas se quedaran fuera de la lista para disputar el partido de la Liga de Campeones contra el Brujas el pasado 28 de octubre, pero regresaran a competir apenas cuatro días después, el 1 de noviembre, contra el Torino en la Serie A.

La situación generó aún más sospechas después de que esos jugadores volvieran a ser baja el 4 de noviembre en el duelo europeo contra el Zenit San Petersburgo.

El fiscal de la FIGC ordenó dos investigaciones en el centro deportivo del Lazio, en las que los responsables de comprobar el respeto del protocolo sanitario han escuchado al presidente Claudio Lotito y al médico Ivo Pulcini.

La Fiscalía federal también registró los resultados de los test PCR a los que fue sometida la plantilla del club romano antes del partido europeo Brujas-Lazio, de la semana pasada, el de la Serie A Torino-Lazio y el otro cruce europeo disputado el último miércoles contra el Zenit San Petersburgo, en el que algunos jugadores volvieron a ser baja.

El Lazio, contrariamente a lo que hacen la mayoría de los clubes de la Serie A en esta pandemia, no publica los nombres de sus jugadores positivos por coronavirus, pero los medios italianos coinciden en asegurar que se trata del italiano Ciro Immobile, el albanés Tomas Strakosha y el brasileño Lucas Leiva.

En particular, Immobile no jugó en Europa el 28 de octubre ni el 4 de noviembre, pero sí estuvo, y marcó un gol, en el duelo liguero contra el Torino.

Y es que hay dos laboratorios distintos que analizan los resultados de los test PCR del Lazio dependiendo de si es un control previo a la Liga de Campeones o a la Serie A: el primero detectó la presencia de elementos compatibles con el coronavirus, mientras que el segundo no registró contagios.

Y tampoco despejaron las dudas las últimas dos rondas de tampones realizadas por el Lazio en víspera del duelo liguero contra el Juventus. La primera, analizada por una conocida clínica romana, detectó positivos, mientras que la segunda, analizada por un laboratorio de Avellino, no registró contagio alguno.

El equipo romano está pendiente de la decisión de la Hacienda Sanitaria Local (ASL) responsable de gestionar la situación sanitaria de su plantilla para saber si puede contar con Immobile, Strakosha y Leiva este domingo contra el Juventus.

"A día de hoy están todos disponibles, pero siempre hay varias opciones", aseguró Inzaghi durante la rueda de prensa.