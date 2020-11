El estadounidense Sams Burns es el nuevo líder del Abierto de golf de Houston

El golfista estadounidense Dustin Johnson, número uno del ránking de la PGA, tuvo una destacada actuación en la segunda jornada del Abierto de golf de Houston, tras firmar una tarjeta de 66 (-4), sumar 138 (-2) y ascender 49 puestos en la clasificación hasta el decimocuarto. EFE/Richard Caron

Houston (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Cambio de líder en el Abierto de Houston con el estadounidense Sams Burns al frente al completarse la segunda ronda del torneo de la PGA Tour tras entregar una tarjeta firmada de 65 golpes (-5) para sumar 133 (-7) y tener dos de ventaja sobre el mexicano Carlos Ortiz y el australiano Jason Day, ambos con 135 impactos (-5).

Burns, de 24 años, que todavía no conoce la victoria en el PGA Tour, hizo un recorrido perfecto en el difícil Memorial Park Golf Course, de Houston, donde logró cuatro birdies en los primeros nueve hoyos y otro en el decimosexto, incluyendo los tres hoyos de par 5.

"Aquí se necesita mucha disciplina", comentó Burns al concluir el partido. "No te puedes salir de posición, si lo haces estás perdido".

Burns también tomó una ventaja de dos golpes en el fin de semana en el Campeonato Safeway de apertura de temporada el pasado septiembre. Terminó empatando en el séptimo lugar esa semana en Silverado.

Ortiz volvió a mostrarse consistente con su juego y entregó tarjeta de 68 golpes (-2), cuatro birdies y dos bogeys, que le permitió mantener el segundo puesto que consiguió en el primera ronda.

Por su parte, Day volvió a la pelea en vísperas del Masters después de dos días llenos de acontecimientos junto a Phil Mickelson, que fue la cruz de la moneda después que el veterano golfista no pudo superar el corte luego de haber entregado tarjeta firmada de 73 (+3) que no le permitió remontar el pobre recorrido de la primera con 76 impactos (+6).

Sin victorias en dos años y medio y luchando contra persistentes problemas de espalda y cuello, Day disparó un 68 bajo par, como lo hizo Ortiz, después de hacer tres birdies y un bogey.

"Es uno de esos campos en los que tienes que ser paciente e intentar conseguir tus birdies cuando menos lo esperas", comentó Day.

Day estuvo en disputa hace tres semanas en Las Vegas en la Copa CJ cuando el problema del cuello lo obligó a retirarse temprano en la ronda final. 12 veces ganador en torneos del PGA Tour, regresó la semana siguiente a Sherwood para empatar en el puesto 60 y se tomó la semana pasada libre.

El líder de la primera ronda, el estadounidense Brandt Snedeker, no tuvo la inspiración de la jornada inaugural (65, -5) y este viernes entregó tarjeta firmada de 71 (+1) que le obligó a bajar al cuarto puesto 136 (-4) que comparte con otros tres golfistas, sus compatriotas Dawie van der Walt (66, -4), Aaron Wise (66, -4) y Patton Kizzire (67, -3), además del canadiense Corey Conners (67, -3).

El número uno del mundo, el también estadounidense Dustin Johnson, recuperó su mejor juego y después de haber tenido 72 tiros (+2) en la primera ronda, el viernes entregó tarjeta firmada de 66 (-4), sumar 138 (-2) y ascender 49 puestos en la clasificación hasta el decimocuarto, compartido con otros seis golfistas.

Entre los jugadores latinoamericanos, el argentino Fabián Ortiz (69, -1) y el venezolano Jhonattan Vegas (70, par) consiguieron superar el corte que quedó establecido en +3.

Gómez sumó 139 golpes (-1) para compartir el vigésimo primer puesto con otros cuatro jugadores, mientras que Vegas (143, +3) quedó en el 60 junto a otros nueve golfistas más.

No pudieron superar el corte el español Sergio García y el argentino Emiliano Grillo, ambos con la suma de 145 golpes (+5) y el colombiano Camilo Villegas (151, +11).