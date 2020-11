EEUU.- La Comisión Electoral de EEUU sigue sin ver indicios de fraude en los comicios

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos sigue sin percibir indicios de fraude en las elecciones a pesar de la retahíla de acusaciones vertidas por el presidente del país, Donald Trump, a la espera de una comparecencia de sus abogados dentro de aproximadamente una hora en Filadelfia, Pensilvania, uno de los estados todavía en disputa con su rival demócrata y, por ahora, favorito al triunfo final, Joe Biden.



"No hay pruebas de fraude en la votación, ni hay pruebas de que hayan sido depositados votos ilegales", ha declarado la comisaria electoral Ellen Weintraub, del Partido Demócrata.



Ajeno a ello, Trump ha insistido este sábado la votación en Pensilvania fue extremadamente irregular porque hubo un periodo de tiempo en el que sus observadores no tuvieron acceso al recuento, según ha manifestado en una cadena de mensajes en Twitter.



Hay que señalar que, como ya ha pasado en días previos, los responsables de verificación de la red social han escondido los mensajes por interpretar que inducen a error bajo falsa premisa.



"Han ocurrido cosas muy malas durante esas horas en las que se impidió, de manera cruda y viciosa, la transparencia legal", ha escrito el presidente.



El comisionado de Filadelfia, el republicano Al Schmidt, ha disputado también estas observaciones, y recordado que los observadores republicanos estuvieron presente "en todo momento" en la zona del recuento.



El presidente ha anunciado que sus abogados comparecerán a las 17.00 (hora peninsular española) en rueda de prensa en Filadelfia para informar sobre los numerosos procedimientos legales que Trump ha iniciado hasta ahora.



En este sentido, Weintraub ha indicado que "estas denuncias parecen referirse a unos cuantos votos por aquí y por allá" antes de apuntar que, "dada la ventaja de la que disfruta ahora" el candidato Biden, el resultado podría no registrar cambios significativos".



Según las últimas estimaciones, Biden ostenta una ventaja de 7.248 votos en Georgia, estado que le da 16 votos electorales, y lidera todavía con más comodidad otros estados en disputa: Nevada (6 votos electorales, +22.567), Arizona (11 votos electorales, +29.861) y, sobre todo, Pensilvania (+28.833), estado que otorga 20 votos electorales que le concederían la victoria definitiva sin esperar a lo que ocurra en el resto de escenarios.