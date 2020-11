EEUU.- El Senado de EEUU investigará las "irregularidades" en las elecciones presidenciales

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Lindsey Graham, ha anunciado que investigará "todas las acusaciones creíbles de irregularidades y mala praxis electoral" en respuesta a la recepción de declaración jurada de un trabajador postal de Pensilvania sobre un plan para antedatar votos por correo.



"Es imperativo que todas las acusaciones creíbles de irregularidades de voto sean investigadas para garantizar la integridad de las elecciones de 2020", ha remachado Graham en un comunicado.



Graham ha explicado que la declaración jurada procede de la campaña de Donald Trump, pero está a nombre del trabajador postal Richard Hopkins, de Erie, Pensilvania.



Hopkins asegura en el documento que el director de la oficina postal de Erie, Robert Weisenbach, les dijo a sus subordinados que estaba "antedatando el sello de los votos para que pareciera que fueron recogidos antes del 3 de noviembre de 2020 a pesar de que eran del 4 de noviembre y fechas posteriores".



El pasado lunes el Tribunal Supremo dictaminó que se podían contabilizar los votos recibido a lo largo de la presente semana en Pensilvania siempre y cuando la fecha del sello de correos fuera del 3 de noviembre como muy tarde.



"Como presidente del Comité Judicial del Senado (...) no voy a permitir que haya acusaciones creíbles de irregularidades en el voto que sean barridas bajo la alfombra", ha subrayado, y por eso pedirá al Departamento de Justicia que investigue. "También estaré en contacto con el Cartero General y le pediré que estudie estas acusaciones y las que puedan surgir", ha explicado.



"Dado el gran volumen de voto por correo, es necesaria una supervisión. El resultado de las elecciones no lo deciden los medios de comunicación, sino los recuentos certificados y precisos del voto", ha añadido, con lo que se posiciona junto a Trump, que cuestiona la victoria de Biden e insiste en que no hay presidente electo hasta que termine el recuento.



Las proyecciones de la NBC, la CNN, la ABC, Fox News y The Associated Press dan como ganador a Biden tras considerar irreversible su ventaja en el estado de Pensilvania, con lo que sumaría los 270 votos del colegio electoral necesarios para su nombramiento.