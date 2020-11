EEUU.- El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, da positivo junto a cuatro asesores por coronavirus

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Mark Meadows, el jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado positivo junto al menos otros cuatro asesores por coronavirus.



Mark Meadows comunicó después de la noche electoral del 3 de noviembre a un estrecho círculo de asesores su positivo por la COVID-19, según informa Bloomberg, que no ha podido determinar cuando se contagió exactamente y en qué fecha se le notificó el contagio y, según la agencia, a estos asesores se les pidió no hablar sobre el caso.



Además, el jefe de gabinete de Trump tampoco ha detallado si ha desarrollado síntomas de la enfermedad, ni se ha mostrado dispuesto a responder a la prensa para explicar con más detalle su contagio.



Uno de los asesores de la campaña de Trump, Nick Trainer, sería uno de los contagiados, según personas cercanas a Trainer.



A pesar del positivo, Meadows ha seguido involucrado en el esfuerzo de Trump para desafiar o poner en duda el recuento de votos que, cuatro días después de la noche electoral, sigue dándose en algunos estados del país, justamente los conocidos como "estados bisagra", en los cuales Trump ha perdido ventaja progresivamente hasta verse superado por Biden.



De hecho, en imágenes grabadas por CNN en el cuartel de campaña de Trump durante la noche electoral, se puede ver a Meadows sin mascarilla.



Por ello, el contagio del jefe de gabinete no habría sido anunciado públicamente.



Estos casos se suman a las más de tres docenas de personas asociadas con la Casa Blanca o con el propio presidente que se han infectado de coronavirus después de que se detectara un brote en un evento organizado en el mismo edifico. El mismo Trump, su hijo menor, Barron, y su esposa, Melania, se incluyen dentro de esta lista.