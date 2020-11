EEUU.- Biden, el hombre tranquilo

Senador durante más de tres décadas y vicepresidente durante ocho años, llega a la cumbre de su carrera con una edad avanzada



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Partido Demócrata de Estados Unidos ha aferrado a Joe Biden para tratar de romper la costumbre y dejar al actual presidente, Donald Trump, como líder de un solo mandato. Y lo ha conseguido. Biden llega a la cumbre de su carrera política más tarde de lo que le habría gustado y con una dilatada experiencia política que se ha convertido en rémora y aval al mismo tiempo.



Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Pensilvania --si llega a la Casa Blanca sería el presidente de mayor edad, con 78 años--, aunque es en Delaware, adonde se mudó con diez años, donde ha desarrollado el grueso de su carrera política. Desde que tenía 29 años, y durante los 36 posteriores, fue senador por este estado.



Su carrera en el Senado arrancó con una tragedia, ya que poco después de salir elegido por primera vez, en 1972, su familia sufrió un accidente de tráfico en el que perdieron la vida su mujer y su hija de un año y que, según cuenta él mismo en sus memorias, le llevó a pensar en quitarse la vida. Sus otros dos hijos, Beau y Hunter, resultaron heridos y fue en el hospital donde estaban ingresados donde juró el cargo.



Cinco años más tarde, contrajo matrimonio con su actual mujer, Jill, con quien tuvo otra hija. Su hijo Beau, que llegó a ser fiscal general de Delaware, falleció de cáncer en 2015, en pleno debate sobre la posibilidad de una tercera candidatura de Biden a las primarias del Partido Demócrata para ser candidato en las elecciones de 2016, para las que sonaba como uno de los favoritos.



Biden figuraba entonces como una de las principales bazas demócratas para mantener la Casa Blanca, después de haber estado ocho años a la sombra de Barack Obama como un fiel vicepresidente sin apenas escándalos. Cuatro años después, y tras un pulso con el senador Bernie Sanders en las primarias, sí se ha convertido en el candidato llamado a desbancar a Trump.



Si sale elegido, será el segundo católico que llega a la Presidencia; el anterior fue John F. Kennedy en 1960. Será también el decimoquinto vicepresidente que logra ascender al principal cargo del país norteamericano, un hito inédito desde la victoria del republicano George H. W. Bush en 1989, después de ocho años de la mano de Ronald Reagan.



ESTABILIDAD FRENTE AL CAOS



Biden proyecta una imagen de estabilidad que se acrecienta por el rival que tiene en frente, que ha roto moldes a nivel discursivo y político durante su primer mandato en la Casa Blanca. A nivel ideológico está considerado un demócrata moderado, algo criticado por figuras como Sanders, que reclamaban un giro más a la izquierda para batir a Trump.



En términos generales, Biden no es un político que arrastre a las masas, lejos en cualquier caso de la ola de movilización que despertó en su día la candidatura de Obama. Sin embargo, el Partido Demócrata, escarmentado del fracaso de 2016, ha unido filas haciendo un frente común frente a Trump, recordando a todas horas que están en juego cuatro años más de Trump en la Casa Blanca, y a nivel de recaudación su campaña ha superado a la del magnate neoyorquino.



Biden tampoco representa una ruptura con la tradicional imagen del 'establishment' estadounidense --hombre, blanco, mayor--, algo que su campaña ha querido contrarrestar designando como compañera de fórmula a la senadora Kamala Harris, hija de inmigrantes y aspirante a ser la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos.



Harris, de hecho, figura ya en ciertos círculos como un potencial relevo en caso de que Biden llegue al Despacho Oval, habida cuenta de que arrancaría su hipotético segundo mandato con 82 años. Trump no ha escatimado ocasión de poner en duda la capacidad mental de su rival, a pesar de que tiene solo tres años menos, y ha identificado su mal papel en los debates como un gesto de debilidad.



Los debates, de hecho, no han sido el punto fuerte de un Biden sin la misma capacidad oratoria que otros aspirantes y que, en ocasiones, se ha mostrado dubitativo en cuanto se ha salido del guión establecido. Sin embargo, ha aguantado el tipo en los dos 'cara a cara' frente a Trump, si bien en el primero de ellos, más bronco, cayó incluso en el insulto al presidente.



Gran parte del enfrentamiento público entre los dos aspirantes en este tramo final previo a las elecciones ha girado en torno a la pandemia de coronavirus, frente a la que Biden se ha mostrado considerablemente más cauto que un Trump que cayó enfermo a principios de octubre.



Biden ha cuestionado la gestión de la pandemia del actual Gobierno y ha renunciado a los grandes actos y a la campaña puerta por puerta para evitar riesgos. También ha sido un firme defensor de la mascarilla, frente a un Trump que no ha dudado en quitársela incluso estando contagiado.



LA MOCHILA DE BIDEN



Trump llegó en 2016 como un huracán, un agente externo a la habitual clase política curtido a base de apariciones en la televisión e historias de éxito empresarial. Biden, por su parte, llega con toda una carrera política a sus espaldas y con su amigo Obama implicado activamente en la etapa final de la campaña electoral.



Su dilatada vida pública, sin embargo, también le ha cargado la mochila de lastres, y no solo a nivel político. Una trabajadora de su equipo en la década de los noventa le ha acusado de abusos sexuales --Biden lo niega--, mientras que varias mujeres más han asegurado que el ahora candidato presidencial se propasó con ellas.



En términos políticos, los dos temas por los que más ha tenido que responder Biden durante la campaña han sido la Ley de Control de Delitos Violentos de 1994, también conocida como 'Ley Biden', y las restricciones migratorias impuestas durante la primera etapa de la Administración Obama. El exvicepresidente reconoció en el último debate que ambos temas fueron un "error".



Trump también ha aprovechado la carrera de Biden para afearle que ahora quiera adoptar reformas que pudo haber promovido durante sus ocho años como vicepresidente y ha intensificado en estas últimas semanas sus ataques en relación a los negocios en el extranjero de su hijo Hunter, legales en opinión del presidenciable demócrata.



Biden llega a las elecciones del 3 de noviembre con una amplia ventaja en las encuestas, pero sabedor de que no puede dar la partida por ganada antes de tiempo. En 2016, la entonces candidata, Hillary Clinton, también era la clara favorita y se impuso en el voto popular, pero el reparto de compromisarios por estados para el Colegio Electoral terminó beneficiando a Trump.



Finalmente, y tras días de tensión, Biden ha hecho buenos los pronósticos de las encuestas, y se ha alzado con una victoria todavía pendiente del rendimiento de los demócratas en las elecciones al Senado de Estados Unidos -- a la espera de una segunda vuelta en Georgia --, para conocer el grado de maniobra del que dispondrá durante su mandato.