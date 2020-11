Defensores mexicanos de migrantes celebran derrota electoral de Trump

Asociaciones mexicanas que defienden los derechos de los migrantes celebraron la derrota del presidente estadounidense, Donald Trump, quien perdió su reelección ante el demócrata Joe Biden, según proyecciones de este sábado de medios de EE.UU. EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/Archivo

México, 7 nov (EFE).- Asociaciones mexicanas que defienden los derechos de los migrantes celebraron la derrota del presidente estadounidense, Donald Trump, quien perdió su reelección ante el demócrata Joe Biden, según proyecciones de este sábado de medios de EE.UU.

"Ganó la democracia y la oportunidad de construir un mundo más inclusivo", declaró el Instituto para las Mujeres en la Migración al tuitear una imagen de la Estatua de la Libertad que se asoma sobre el muro fronterizo.

México mira con expectativa la elección de Estados Unidos, donde este día Biden superó los 270 votos necesarios del colegio electoral con sus victorias en Pensilvania y Nevada, además de la que declaran algunos medios en Arizona.

Desde el inicio de su campaña en 2016, cuando llamó a los mexicanos "violadores y criminales", Trump ha promovido políticas antinmigrantes, como encerrar a niños en jaulas, separar a familias y el "Remain in Mexico" (Quedarse en México), con la que solicitantes de asilo deben esperar en este país.

Peticionarios de asilo que esperan su audiencia en un campamento migratorio en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera mexicana con Texas, también expresaron su alegría.

"Sí, claro que puedes sonreír, claro que puedes llorar, puedes gritar o saltar, una nueva esperanza nace hoy, Dios bendiga a todos", manifestaron desde la cuenta "El Inmigrante" de Twitter, en la que reportan la situación en el campamento.

Las agrupaciones defensoras también han acusado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ceder demasiado a las exigencias antinmigrantes de Trump.

Ante la amenaza de Washington de imponer aranceles en mayo de 2019 por la creciente presencia de caravanas migrantes, el Gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo de migrantes centroamericanos.

Por ello, muchas organizaciones aplaudieron el triunfo de Biden con la esperanza de que México también rectifique sus posturas.

"#ByeByeTrump", tuiteó el Instituto Sin Fronteras.

Biden ha criticado en numerosas ocasiones la política de Trump que llevó a la separación de familias inmigrantes.

También prometió que de ganar las elecciones promoverá una iniciativa para conceder la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en el país, en su mayoría latinos.

En una entrevista con Efe, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, también ofreció el mes pasado revertir la política migratoria de Trump, incluyendo "Remain in Mexico".

Hasta este momento, el Gobierno de México no se ha pronunciado sobre la elección de Estados Unidos.