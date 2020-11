Coronavirus.- China registra 33 casos importados de COVID-19

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este sábado de que, por primera vez en días, no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus, aunque se han detectado 33 importados de fuera del país.



De estos casos procedentes del extranjero, las autoridades sanitarias han indicado que once se han detectado en Shanghái, nueve en la provincia de Fujian, tres en la región autónoma de Mongolia Interior y dos en la provincia de Guangdong, mientras que las provincias de Sichuan y Shaanxi han comunicado cuatro casos cada una.



Este sábado las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecimiento, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634.



La cartera de Salud también ha comunicado que en las últimas 24 horas 33 pacientes han sido dados de alta tras lograr recuperarse de la enfermedad.



Hasta ahora, un total de 3.543 casos importados han sido detectados en el país asiático, de los cuales 3.199 han sido dados de alta tras su recuperación y 344 permanecen hospitalizados. No se ha registrado ningún deceso entre los pacientes importados.



El número total de casos confirmados de COVID-19 en China es de 86.184, incluidos 419 pacientes que todavía están bajo tratamiento médico, ocho de ellos en condición grave.



Desde el inicio de la pandemia, 81.131 pacientes se han recuperado.



Este sábado, las autoridades han indicado que hay 23 casos sospechosos de coronavirus, mientras que 16.532 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes infectados continúan bajo observación médica, después de que 1.068 concluyeran su monitoreo sanitario.



En esta última jornada China ha registrado 27 nuevos casos asintomáticos, de los cuales 25 son importados. Por otra parte, dos casos asintomáticos fueron recategorizados como casos confirmados provinientes del exterior.



En este sentido, todavía continuaban bajo observación médica 823 casos asintomáticos, incluidos 495 importados.