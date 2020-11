Cinco integrantes de los Dodgers dan positivo al nuevo coronavirus

Fotografía tomada el pasado 28 de octubre en la que se registró a la plantilla de los Dodgers de Los Ángeles al celebrar su triunfo en la Serie Mundial del béisbol estadounidense, rodeando a Justin Turner (centro abajo y con barba roja), quien en ese momento había sido diagnosticado con covid-19. EFE/John G. Mabanglo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Cinco integrantes de la organización de los Dodgers de Los Ángeles y un miembro de la familia de uno de ellos dieron positivo por coronavirus, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado Los Ángeles.

La revelación se produce 10 días después de que se notificara al tercera base de los Dodgers, Justin Turner, durante el Sexto Partido de la Serie Mundial, que había dado positivo al coronavirus.

Aunque Turner, que estaba activo en el juego, fue sacado del campo y aislado, pero cuando se decretó la victoria de los Dodgers, salió de la oficina médica donde estaba, y sin autorización, se unió en el campo a la celebración de todo el equipo, que ganó por séptima vez en la historia el título de la Serie Mundial, primero desde 1988.

Más temprano este viernes, Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, dijo que no sancionará Turner.

"Todos hemos cometido errores mientras convivimos con estos desafíos sin precedentes de la pandemia y hemos tratado de aprender de esos errores de cara a que no se repitan", escribió Manfred.

Agregó que "con esto en mente, cierro este asunto aplaudiendo a Justin por aceptar la responsabilidad, disculparse y comprometerse a dar un ejemplo positivo en el futuro".

Las Mayores reprendieron previamente a Turner por romper el protocolo, y agregaron que el jugador "se negó enfáticamente a cumplir" cuando se le pidió que abandonara el campo.

Pero el comisionado reconoció el viernes que la liga "podría haber manejado la situación de manera más efectiva" al asignar una persona de seguridad para monitorear de cerca a Turner y transportarlo rápidamente al hotel del equipo.

El reporte del USA Today indica que no está claro si Turner o cualquier otro jugador se encuentran entre las cinco personas.

Según una persona con conocimiento de la situación, la mayoría de las personas que dieron positivo estaban fuera de la llamada "burbuja" donde se llevó a cabo la Serie Mundial, en Arlington (Texas).

La fuente solicitó al periódico el anonimato debido a problemas de privacidad.

"Los Dodgers continúan trabajando con nosotros durante esta investigación de brote en curso", dijo el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en un comunicado al USA Today.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles no identificó a ninguna de las cinco personas y los Dodgers no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios, mientras que las Grandes Ligas indicaron que desconocían los resultados positivos de las pruebas.