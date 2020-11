Carapaz, sobre Movistar: "No tengo comentario, cada equipo busca su interés"

El ecuatoriano Richard Carapaz durante la etapa 17, que transcurre este sábado entre Sequeros y el Alto de la Covatilla, de 178,2 kilómetros de recorrido. EFE/ Kiko Huesca

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) se ha mostrado diplomático con el apoyo que ha recibido el líder Primoz Roglic (Jumbo Visma) de su ex equipo Movistar al afirmar que "no" tiene "comentario".

"Cada quien busca sus intereses. Tendrían sus intereses y no tengo comentario", ha zanjado el carchense.

Sobre su rendimiento en la carrera española se ha mostrado "muy bien y muy contento de cómo han ido las cosas en la Vuelta porque hemos estado en la pelea y estoy muy emocionado por lograr un gran podio".

De su ataque a tres kilómetros del final para intentar asaltar el liderato de Roglic, ha recordado que la ascensión al Alto de la Covatilla "conocía la subida perfectamente porque en 2018 lo había hecho con Nairo Quintana; tanto la dureza como el aire que también era parte de la carrera".

Para Carapaz ha asegurado que está "muy contento" por el gran esfuerzo de su balance en esta Vuelta porque "hemos dado pelea mientras hemos podido".

Su primera temporada defendiendo los colores de la formación, a pesar de haber sido un año muy complicado, la ha valorado como "espectacular, simplemente eso".