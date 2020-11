Bolivia.- El paro cívico contra Arce tiene seguimiento en Santa Cruz, pero el resto de Bolivia funciona con normalidad

07/11/2020 Ceremonia andina de Luis Arce en Tiwanaku antes de tomar posesión como presidente de Bolivia POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El paro de 24 horas convocado para este viernes por los comités cívicos para exigir una auditoría de las elecciones presidenciales en las que fue elegido el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha tenido una repercusión notable en el departamento de Santa Cruz, pero en el resto del país apenas ha tenido seguimiento.



El Comité Pro Santa Cruz exige además la paralización de la posesión de Luis Arce como presidente, prevista para este domingo, y una revisión de la votación a las elecciones legislativas para la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS recuperó los dos tercios.



El paro se tradujo en el cierre de comercios y empresas en la ciudad de Santa Cruz con el apoyo de las instituciones locales. Además, los vecinos impidieron la libre circulación de vehículos, solo permitiendo el paso de ambulancias servicios públicos.



En Cochabamba, el paro cívico convocado no tuvo la contundencia esperada por el Comité Cívico de la Llajta, ya que la circulación de vehículos y del transporte público fue casi normal, con tan solo algunas interrupciones en las vías, sobre todo en la ruta a Sacaba y en otros puntos de la ciudad, ha informado la prensa boliviana.



En la zona de El Castillo se registraron enfrentamientos entre ciudadanos que instalaron un bloqueo en el lugar y transportistas que pretendían desbloquear. En otros puntos se levantaron barricadas, y se colocaron piedras y escombros en las vías.



En Potosí, el cabildo convocado por el Comité Cívico Potosinista acordó demandar una auditoría a las elecciones de octubre de 2020, además de exigir la anulación de las elecciones. La defensa del litio también estuvo en las conclusiones.



En Tarija, el cabildo organizado por el Comité Cívico fue cancelado por falta de apoyo en primera instancia. Sin embargo, grupos de jóvenes e instituciones llevaron a cabo un mitin en el cual se acordó exigir la realización de una auditoría a las elecciones.



La situación fue parecida en Sucre, donde un grupo de cerca de 800 ciudadanos acordaron el desconocimiento del Comité Cívico de ese departamento y la conformación de una comisión 'ad hoc' que haga la representación de sus demandas.



En La Paz se registraron marchas en la puerta del Tribunal Supremo Electoral pidiendo también la revisión de los comicios legislativos y la auditoría a las elecciones presidenciales.



Tras el paro, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificó de exitosa la iniciativa. "La población ha mostrado su descontento con la modificación de las reglas democráticas. Hemos tomado la medida de hacer un paro ante la negativa del Gobierno de llamar a una auditoría al proceso electoral. Pero el paro nos afecta a nosotros mismos, ciudadanos, productores, artesanos, emprendedores, transportistas y gremiales. Sabemos de la imposibilidad de mantener esta medida en el tiempo", ha explicado.



"Los políticos no fueron capaces de anteponer la patria ante sus intereses personales. No nos han derrotado, Dios salve a Bolivia", ha remachado.



Ya el viernes por la noche un grupo de militantes y simpatizantes del MAS iniciaron una vigilia en la plaza San Francisco de La Paz y en las próximas horas lo harán en la plaza Murillo, donde está la sede de Gobierno, donde se realizarán los actos principales de posesión de mando del presidente electo Luis Arce para garantizar la toma de posesión.



"Nosotros como jóvenes del MAS, que estamos llegando a la ciudad de La Paz desde el interior y exterior del país, nos encontramos en vigilia, en estado de alerta, ya que la derecha quiere quitarnos el voto y eso no lo vamos a permitir, por eso estamos iniciando una vigilia pacifica hasta que el binomio ganador Lucho y David se posesione", ha explicado el dirigente de juventudes del MAS Miguel Mamani en declaraciones al portal ElPueblo.bo.



Este mismo viernes, Luis Arce, presidente electo, y su vicepresidente, David Choquehuanca, han protagonizado una ceremonia andina en Tiwanaku como previa a su toma de posesión.



En el acto de posesión, se esperan mandatarios de varios países amigos, así como organismos internacionales y al menos 37 organizaciones sociales del exterior del país.