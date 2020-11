Biden gana carrera presidencial en un EEUU profundamente polarizado

Una mujer sostiene un cartel tras el anuncio del triunfo de Joe Biden por parte de las principales cadenas de noticias. Filadelfia, Pensilvania, 7 de noviembre de 2020. REUTERS/Rachel Wisniewski

Por Trevor Hunnicutt y Joseph Ax

WASHINGTON, 6 nov (Reuters) - El demócrata Joe Biden logró la presidencia de Estados Unidos después de que los votantes rechazaron por poco margen el tumultuoso liderazgo del republicano Donald Trump, para abrazar la promesa de un esfuerzo renovado para combatir la pandemia de coronavirus y alentar a la economía en una nación profundamente polarizada.

El disputado estado de Pensilvania, que otorga 20 votos electorales, dio al ex vicepresidente los más de 270 votos necesarios para una victoria, lo que llevó a las principales cadenas de televisión a declararlo vencedor tras cuatro días de suspenso y tensión.

"Estoy honrado por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado en mí y en la vicepresidenta electa (Kamala) Harris. Frente a obstáculos sin precedentes, un número récord de estadounidenses votó", dijo Biden en Twitter.

"Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación. Es hora de que Estados Unidos se una. Y es hora de sanar", añadió.

El presidente Trump, que ha hecho repetidos reclamos de fraude electoral, acusó inmediatamente a Biden de "apresurarse a situarse falsamente como ganador".

"Esta elección está lejos de terminar", dijo en una declaración.

Encargados oficiales en todo del país dijeron que no ha habido evidencia de fraude.

Cuando se conoció la noticia, gritos de alegría y emoción estallaron en los pasillos de los hoteles en donde los asesores de Biden esperaban por los resultados.

"Valió cada minuto" de la espera, dijo un asesor de Biden, mientras los integrantes de la campaña intercambiaban codazos y abrazos al aire en el lobby de un hotel.

Harris publicó un video en Twitter en que felicitaba a Biden: "Lo hicimos, Joe!". Harris será la primera mujer, la primera estadounidense negra y la primera estadounidense de ascendencia asiática en ocupar el cargo de vicepresidente, el segundo puesto de importancia en la administración del país.

En Park Slope, Brooklyn, multitudes de personas se reunieron en las calles, estallaron en vítores, saltaron y golpearon ollas. Al otro lado de Takoma Park, Maryland, una ciudad liberal que limita con la capital, estallaron los vítores.

Cuando el exvicepresidente ingrese a la Casa Blanca el 20 de enero, la persona de mayor edad en asumir el cargo a los 78 años, probablemente enfrentará una difícil tarea gobernando en un Washington profundamente polarizado, subrayado por una participación electoral récord a nivel nacional en una lucha por la presidencia.

Su victoria proyectada se produjo después de cuatro días de suspenso sobre el resultado de las elecciones del martes, con el conteo de votos en un puñado de estados clave dilatado por la abundante cantidad de boletas emitidas por correo.

Biden dijo el viernes que esperaba ganar la carrera, pero no llegó a pronunciar un discurso de victoria. Un asesor de Trump reconoció el viernes que la carrera se había inclinado en contra de Trump, pero señaló que el presidente no estaba listo para admitir la derrota.

Biden tenía una ventaja de 273 a 214 en la votación del Colegio Electoral estado por estado que determina al ganador, después de haber ganado los 20 votos electorales de Pensilvania, lo que lo colocó por encima de los 270 que necesitaba para asegurar la presidencia, según Edison Research.

Para asegurar la victoria, Biden enfrentó desafíos sin precedentes. Estos incluyeron los esfuerzos liderados por los republicanos para limitar la votación por correo en un momento en que un número récord de personas requería hacerlo de esa manera por la pandemia, que ha matado a más de 235.000 personas en Estados Unidos.

Varios líderes mundiales, incluido el conservador primer ministro británico Boris Johnson, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la canciller alemana Angela Merkel, se apresuraron a felicitar a Biden, lo que hace aún más difícil para Trump impulsar su afirmación de que las elecciones fueron manipuladas en su contra.

En Washington, en tanto, se escucharon vítores y aplausos con personas que salían a los balcones, gritaban, tocaban bocinas. La ola de ruido en la capital de la nación aumentó a medida que más personas se enteraban de la noticia. Algunos sollozaron al escuchar la canción "We are the Champions".

Sin embargo, en un recordatorio del estado dividido del país, unos 200 partidarios de Trump se reunieron cerca de los edificios del capitolio estatal en Lansing, Michigan, para exigir un recuento.

Los partidarios del actual presidente reaccionaron con una mezcla de decepción, sospecha y resignación, destacando la difícil tarea que enfrenta Biden para ganarse a los estadounidenses en áreas más rurales que creen que Trump fue el primer presidente que gobernó en pos de sus intereses.

"Es repugnante y triste", dijo Kayla Doyle, una simpatizante de Trump de 35 años y gerente del GridIron Pub en Main Street en la pequeña ciudad de Mifflintown, Pensilvania. "Creo que esto está amañado".

Líderes políticos enviaron felicitaciones por el triunfo de Biden, incluidas las del expresidente demócrata Barack Obama y el senador republicano de Estados Unidos Mitt Romney. La senadora Lindsey Graham, aliada de Trump, pidió al Departamento de Justicia que investigue las denuncias de irregularidades en la votación.

La declaración del triunfo de Biden por las cadenas de noticias se produjo en medio de preocupaciones dentro del equipo de Trump sobre la estrategia futura y la presión sobre él para que elija un equipo legal profesional para delinear dónde creen que ocurrió el fraude electoral y proporcionar evidencia.

Los aliados de Trump dejaron en claro que el presidente no planea conceder el triunfo de Biden en el corto plazo.

Un leal a Trump dijo que el mandatario simplemente no estaba listo para admitir la derrota a pesar de que no habría suficientes papeletas cuestionadas como para que un recuento cambiara el resultado. "Hay una certeza matemática de que va a perder", dijo la fuente.

(Reporte de John Whitesides en Washington y Joseph Ax en Princeton, New Jersey; Editado por Will Dunham, Soyoung Kim y Howard Goller, editado en español por Gabriela Donoso)