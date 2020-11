Alessandro Lequio recuerda a su hijo Aless: "Mi gran compañero de vida"

02/10/2018 Aless Lequio ya está en Madrid. El hijo de Ana Obregón y Alexandro Lequio ha sido el encargado de anunciar su vuelta a España tras meses de tratamiento en Estados Unidos. Después de un largo tratamiento en Nueva York, el joven empresario ya descansa en su casa junto a los suyos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ARCHIVO EUROPA PRESS



MADRID, 7 (CHANCE)



Son muchos los recuerdos que estamos acostumbrados a ver por redes sociales que Alessandro Lequio y Ana Obregón suben a sus redes sociales de su hijo Aless Lequio. El 13 de Mayo será una fecha que no olviden nunca porque fue ese día cuando el joven se marchó de esta vida para dejar un legado incalculable de lucha. Hoy, el colaborador de Ana Rosa ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram a altas horas de la madrugadora con un claro mensaje.



"Mi gran compañero de vida" ha establecido como texto de imagen Lequio y es que ya sabemos que la relación q ue existía entre padre e hijo era magnífica... una confianza que llamaba la atención porque se mostraban como amigos ante las cámaras y no como padre e hijo. En esta imagen podemos ver a un Aless pequeño jugando al golf con esa sonrisa y vitalidad que siempre demostró tener.



Sin duda, se trata del peor año para el colaborador de Ana Rosa. Ha perdido a lo que más quería y ya han pasado casi seis meses desde que Aless Lequio fallecía en Barcelona tras luchar más de dos años contra el cáncer. El joven siempre lució una sonrisa en su tratamiento y ha dejado entre nosotros un legado impresionante no solo de cómo debemos enfrentarnos a una enfermedad así, sino también de lo que es la vida.