ACTUALIZA 1-Estallan las celebraciones en las principales ciudades de EEUU tras la victoria de Biden

(Amplía información)

Por Aram Roston y Mark Makela

WASHINGTON/NUEVA YORK, 7 nov (Reuters) - Los partidarios del demócrata Joe Biden hicieron sonar cacerolas, tocaron la bocina de sus autos y lanzaron fuegos artificiales alrededor de Estados Unidos después de que su candidato conquistara la presidencia tras una estrecha victoria sobre el presidente Donald Trump.

Minutos después de que las principales cadenas de televisión declararan a Biden ganador tras cuatro días de tensa espera desde las elecciones del 3 de noviembre, una multitud acudió a la Casa Blanca para celebrar el resultado fuera de una valla de seguridad, mientras se oía a lo lejos el sonido de estruendosos fuegos artificiales.

"Estaba en el autobús y me bajé para venir aquí a la Casa Blanca", dijo Donna Thomas, residente de Washington. "Es algo para celebrar. Lo hemos estado esperando mucho tiempo".

Las calles fueron cerradas al tráfico mientras los partidarios de Biden marchaban con una mezcla de banderas de la comunidad LGBTQ, del grupo Black Lives Matter y de Estados Unidos. Algunos portaron un globo gigante de Trump con forma de rata.

En el cercano Dupont Circle, varios cientos de personas participaron en un desfile, tocando música, cantando y bailando y marchaban hacia la Casa Blanca al sonido de bocinas y cencerros.

En el vecindario de Petworth, en Washington, se podía escuchar a través de altavoces "Celebration" de Kool & the Gang y "Move on Up" de Curtis Mayfield mientras los vecinos salían a las calles y los autos hacían sonar sus bocinas.

"VALIÓ LA PENA"

En los pasillos del hotel donde se alojan colaboradores de Biden estallaron fuertes ovaciones. "Valió la pena cada minuto" de espera, dijo un colaborador de Biden. El personal de campaña intercambió codazos y abrazos aéreos en el vestíbulo del hotel.

El sol brillaba en Filadelfia, donde el margen de 80,8% a 18,3% de Biden sobre Trump inclinó la elección a favor del demócrata.

Disfrutando de un clima inusualmente cálido, los seguidores de Biden bailaron y se abrazaron en las calles. Las hermanas Nyla, de 11 años, y Jada Carter, de 23, corearon "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" a partidarios de Trump reunidos al otro lado de la calle.

En Nueva Orleans, Dana Clark, una afroamericana que hizo fila durante más de ocho horas para votar por Biden, dijo estar feliz.

"Estaba en el partido de fútbol de mi hijo mayor en ese momento y comencé a correr por todo el campo cuando vi las noticias", dijo Clark.

En Atlanta se escucharon fuegos artificiales cuando se corrió la voz de que Biden había resultado ganador.

La enfermera Emily Dietl, de 36 años, dijo sentirse aliviada, pero mostró curiosidad por ver cómo respondería Trump.

"No será amable, te lo diré", dijo Dietl.

Trump, quien ha acusado repetidamente de fraude electoral sin proporcionar evidencia, inmediatamente culpó a Biden de "apresurarse para hacerse pasar por el ganador".

"Esta elección está lejos de terminar", dijo Trump en un comunicado.

Algunos de los partidarios de Trump tampoco estaban dispuestos a retirarse.

En Harrisburg, Pensilvania, el estado que le permitió a Biden superar el umbral de 270 votos necesarios para lograr la victoria del Colegio Electoral, alrededor de 100 manifestantes pro-Trump se manifestaron frente al edificio del Capitolio del Estado, enfrentándose a aproximadamente la misma cantidad simpatizantes de Biden.

Cientos de partidarios de Trump se reunieron también en las escalinatas del Capitolio de Míchigan, en Lansing, ondeando banderas de Trump y Pence al grito de "esto no ha terminado" y "estaremos aquí para siempre".

En el Capitolio de Arizona, en Phoenix, las tensiones aumentaron cuando centenares de partidarios del republicano, algunos con armas de fuego, empezaron a gritar "Trump ganó" y "ganaremos en tribunales".

También responsabilizaron a los medios de comunicación por declarar a Biden ganador. "¡Los medios son parte del golpe!" gritó un manifestante. (información adicional de Rich McKay en Atlanta, Trevor Hunnicutt en Wilmington, Delaware, Jonathan Landay, Ted Hesson, Humeyra Pamuk y Jim Oliphant en Washington; escrito por Mary Milliken; editado en español por Tomás Cobos y Rodrigo Charme)