1-1. El Huesca desaprovecha sus oportunidades ante un Dmitrovic salvador

El jugador del Huesca Borja García (d), y el jugador del Eibar Sergio Álvarez, durante el partido de la 9º jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de El Alcoraz en Huesca.- EFE/Javier Blasco

Huesca, 7 nov (EFE).- El Huesca desaprovechó las numerosas oportunidades que tuvo en su enfrentamiento con el Eibar, al que sustentaron la paradas de su portero, Marko Dmitrovic y continúa sin conocer la victoria, lo que hace que se agrave su situación, en zona de descenso, en la clasificación.

El conjunto de José Luis Mendilibar, que suma dos triunfos y un empate en cuatro partidos fuera, también aprovechó los problemas del conjunto altoaragonés para arañar un punto en un partido en el que el gran protagonista fue su portero, que salvó a su equipo de una clara derrota con sus paradas porque los locales tuvieron oportunidades de sobra para haber vencido.

Al equipo de Miguel Angel Sánchez "Michel" le faltó efectividad, algo que sí tuvo su rival que, apoyado en una actuación estelar de su portero, fue capaz de marcar con apenas un par de oportunidades.

Ambos equipos disputaron una primera parte con el guión esperado, un Huesca dominador llevando el peso del partido y siendo dueño del balón y un Eibar esperando para robar y salir con velocidad a la contra.

El plan le funcionó mejor a los locales en un principio ya que las llegadas sobre la portería eibarresa fueron casi constantes poniendo a prueba la solidez del meta serbio Marko Dmitrovic, que se convirtió en el gran protagonista con sus paradas providenciales.

El conjunto aragonés llegaba con cierta facilidad al área rival, especialmente por el carril izquierdo con el lateral Javi Galán y ponía centros muy peligrosos que hacían sufrir a la defensa armera.

Las ocasiones se acumulaban para los hombres de Miguel Ángel Sánchez "Michel", incluso con un gol anulado, con remates ajustados y con especialmente tres muy claras con Dmitrovic como gran salvador en los minutos 26, 32 y 36.

En esta última el meta realizó dos paradas casi a bocajarro a disparos de "Sandro" Ramírez y Mikel Rico, para que en la tercera intentona fuera Paulo Oliveira el que salvara bajo palos un nuevo remate de Mikel Rico.

El conjunto altoaragonés veía cada vez más cerca el gol pero dos minutos después de esta triple oportunidad, y en la única opción clara de su rival, el Eibar se puso por delante en un córner en el que los dos centrales visitantes fueron protagonistas, Paulo Oliveira prolongando un balón de espuela y el argentino Esteban Burgos remachando en boca de gol.

Las cosas se le complicaron a los propietarios del terreno cuando a poco de regresar de vestuarios el colegiado señaló penalti sobre Paulo Oliveira que, tras ser revisado en el VAR, se anuló dando un respiro a los locales.

El equipo de Michel, a diferencia del primer periodo, no encontró en los primeros minutos el camino al área vasca y apenas inquietó el arco foráneo. El juego rápido y fluido del primer periodo había desaparecido y el Eibar no sufría y además impedía que los oscense tuvieran el balón en su poder.

Sin embargo, a partir de la media hora volvió a producir con claridad y tras sendos cabezazos de Rafa Mir y Borja García que salieron lamiendo el poste, el primero acertó en otro testarazo picado en el minuto 67 restableciendo la igualdad en el marcador que finalmente permaneció porque ninguno fue capaz de volver a crear peligro.

- Ficha técnica:

1 - Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Insua, Siovas, Javi Galán; Borja García (Juan Carlos, m.79), Mosquera (Doumbia, m.92), Mikel Rico (Nwakali, m.92); Rafa Mir, Sandro (Ontiveros, min.79) y Ferreiro (Sergio Gómez, m.82).

1 - Eibar: Dmtrovic; Pozo, Oliveira, Burgos (Bigas, m.74), Arbilla; Edu Expósito, Sergio Alvarez; Kevin Rodrigues (Muto, m.65), Inui, Bryan Gil (Pedro León, m.86); y Kike García (Diop, m.74).

Goles: 0-1. m.38. Burgos; 1-1. m.67. Rafa Mir.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla al local Doumbia y al visitante Insua.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de Liga disputado en el estadio de El Alcoraz de Huesca a puerta cerrada