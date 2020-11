YellowPepper, la compra latinoamericana de Visa para acelerar su red de redes

Fotografía cedida por Visa donde aparece su "Visa wall", una especie de pared con cartas indicadoras de sus servicios con valor añadido. La adquisición de YellowPepper, la primera fintech de América Latina que llega a ser parte de Visa, reforzará la capacidad de la multinacional tecnológica para integrar múltiples sistemas de pagos en una "red de redes". EFE/ Cortesía Visa

Miami, 6 nov (EFE).- La adquisición de YellowPepper, la primera fintech de América Latina que llega a ser parte de Visa, reforzará la capacidad de la multinacional tecnológica para integrar múltiples sistemas de pagos en una "red de redes".

Rubén Salazar Genovez, vicepresidente senior para Productos e Innovación de Visa en América Latina, dijo a Efe que la multinacional está definitivamente comprometida con la firma del acuerdo y solo queda cumplir con trámites de rutina.

El equipo de YellowPepper, encabezado por Serge Elkiner, se mantiene y la compañía va a seguir funcionando como hasta ahora.

Visa quiere que actúe como "multimarca", proveyendo soluciones y servicios a quienes los necesiten en América Latina y "por qué no en otros lugares del mundo", dijo Salazar.

"La tecnología está en la nube y se pudiera llevar a todo el mundo", subrayó Salazar, quien recalcó que YellowPepper no va a estar "casada" solo con Visa.

Fundada en 2004, YellowPepper es una compañía pionera en soluciones financieras digitales innovadoras en América Latina, cuenta con tecnología propia y actualmente atiende a 50 clientes y a cinco millones de usuarios activos por mes.

"Formar parte de un grupo como Visa nos permite escalar nuestra propuesta y ofrecer servicios adicionales a los bancos, los procesadores, los comercios, etc.. Ojalá que algún día también lo hagamos fuera de América Latina", dijo Elkiner, fundador y director ejecutivo de YellowPepper.

Sobre cómo es la integración de una startup en una multinacional, señala que pese a ser tan grande Visa "ha logrado tener una mentalidad más de startup. Visa se ha adaptado, se ha vuelto mucho más ágil para presentar soluciones más rápidas al mercado".

"La adquisición de YellowPepper respalda la estrategia de 'red de redes' de Visa y el objetivo de ser un punto único de conexión para el movimiento de dinero para todos, en todo lugar", señala un comunicado de la empresa de tecnologías de pagos.

La adquisición se fundamenta en una inversión y asociación estratégica que Visa realizó en YellowPepper en mayo de 2018.

La plataforma de YellowPepper ofrece una amplia gama de APIs (definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones) que permite a emisores, procesadores y gobiernos acceder de forma rápida y segura a múltiples rieles para muchos flujos de pago, a través de una sola conexión, explicó Visa.

"Esta adquisición acelerará la habilidad de Visa de crear soluciones digitales de pago innovadoras y accesibles que empoderan a consumidores y negocios, permitiéndoles prosperar social y económicamente", dijo Eduardo Coello, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe.

Coello dijo que la tecnología de YellowPepper funciona como un "adaptador universal" y es clave para potenciar la estrategia de "red de redes" y para convertirla en "un punto único de acceso para iniciar cualquier tipo de transacción y habilitar el movimiento seguro de dinero".

YellowPepper facilitará una integración más fácil a Visa Direct, la plataforma de pagos en tiempo real de la empresa, Visa B2B Connect -la red de pagos transfronterizos B2B de Visa no basada en tarjetas- y servicios de valor agregado.

En conjunto, esto permitirá expandir la habilitación de productos y servicios digitales, proporcionar experiencias atractivas y seguras para todo el ecosistema y hacer crecer nuevas transacciones y volúmenes de pago.

A principios de este año, Visa y YellowPepper habilitaron la primera plataforma en tiempo real de su tipo en Perú para desarrollar PLIN, una solución de pagos P2P (persona a persona) con Scotiabank, BBVA e Interbank.