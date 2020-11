VÍDEO: EEUU.- Biden se aproxima a la victoria tras ponerse por delante de Trump en Pensilvania

MADRID, 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha superado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el recuento de votos en el estado de Pensilvania, uno de los que aún siguen en liza desde la noche electoral y sin el que el actual mandatario no puede revalidar su mandato.



Tras la actualización de las cifras este viernes, Biden tiene 3.302.977 votos frente a los algo más de 3.293.000 que acumula Trump. La distancia entre ambos en términos porcentuales es de solo una décima, 9.746 votos, según la cadena de televisión CNN.



En concreto, Biden se ha hecho por el momento con el 49,4 por ciento de los votos, mientras que Trump cuenta con el 49,3 por ciento con el 95 por ciento escrutado. La diferencia se hace evidente en Filadelfia, ciudad en la que Biden suma más de 553.000 votos, mientras que el actual presidente cuenta con unos 125.000.



Si Biden se impone en Pensilvania, será proclamado presidente electo de Estados Unidos sin necesidad de esperar a lo que ocurra en otros estados. Al candidato demócrata se le atribuyen por ahora 253 votos electorales y necesita sobrepasar la barrera de los 270, lo que lograría si suma los 20 compromisarios en juego en Pensilvania.



El voto por correo ha jugado en contra de Trump en varios estados, como ya anticipaban los sondeos previos a las elecciones y que mostraban una clara preferencia de los demócratas por este sistema. El presidente, sin embargo, ha denunciado un "fraude", sin proporcionar pruebas.



En el caso de Pensilvania, el Servicio Postal estadounidense ha hallado otras 1.700 papeletas en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en sus instalaciones precisamente en busca de votos que estuvieran fechados antes del 4 de noviembre y que no hubieran llegado a su destinatario, según informaciones de la CBS.



Entretanto, Jim Kenney, el alcalde de la mayor ciudad del estado, Filadelfia, ha señalado que las acusaciones de fraude proferidas por Trump "no tienen base".



Un tribunal de Pensilvania falló a favor del mandatario y dictaminó que su equipo podrá observar el proceso de recuento en Filadelfia, tras una denuncia republicana que afirmaba que los observadores no habían tenido acceso al mismo. Las autoridades electorales de la ciudad se apresuraron a acudir al Tribunal Supremo del estado para intentar revertir el fallo.



Según Kenney, "lo que se ha visto en Filadelfia es simplemente democracia" y, a su juicio, la ciudad es "un ejemplo de cómo manejar una jornada electoral correctamente". Del presidente, el alcalde ha dicho que "necesita reconocer que ha perdido y felicitar al ganador".



Aún quedan unos 40.000 votos por contar en la ciudad, lo que puede tardar varios días, según ha informado la comisionada jefa de Filadelfia, Lisa Deeley.



Además de Pensilvania, las proyecciones aún no están cerradas en Alaska, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. En este último estado Biden también ha adelantado este viernes a Trump.



BIDEN SIGUE SUMANDO VOTOS EN GEORGIA



En Georgia, el antiguo vicepresidente ha adelantado a Trump a medida que se desarrollaba el recuento de votos. La diferencia ahora entre los dos candidatos es de 1.579 votos con un escrutinio casi completado.



Si este estado se vuelve azul, como apuntan todas las proyecciones, Trump no podría renovar su mandato. La cadena Fox News ya actualizado su mapa para indicar que Georgia parece inclinarse del lado demócrata en estas elecciones.



No obstante, el margen sigue siendo muy pequeño y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger ha aseverado que, con unos "5 millones de votos depositados, el margen de victoria será de unos pocos miles".



Es por ello que las autoridades electorales ya han adelantado que se hará un nuevo recuento para garantizar "que todos los votos se han contado de forma adecuada".



"A medida que se acerca el final pensamos en nuestro siguiente paso. Con un margen tan pequeño, habrá un recuento en Georgia", ha dicho. Actualmente solo quedan 4.000 votos por escrutar, muchos de ellos en el condado de Gwinnett.



Sobre este recuento, la campaña de Trump ha dicho en un comunicado estar "segura de que se hallarán votos que han sido indebidamente presentados, lo que llevará al presidente a prevalecer en última instancia".



LOS DEMÓCRATAS AMPLÍAN SU VENTAJA EN NEVADA



En Nevada, donde Biden también se encuentra a la cabeza con 22.076 votos más que Trump, el candidato demócrata sigue aumentado su ventaja, según las proyecciones al 91 por ciento.



Muchos de los votos que faltan por contar se encuentran en el condado de Clark, donde está Las Vegas, generalmente de mayoría demócrata. Por ello, la campaña de Biden espera que a medida que avanza el recuento el estado se vuelva azul.



Es en dicho estado donde el actual inquilino de la Casa Blanca tiene previsto presentar una demanda con el objetivo de detener el recuento, tal y como indica la cadena ABC.



En una carta dirigida al Departamento de Justicia, dos candidatos republicanos a la Cámara de Representantes han señalado que las "irregularidades en el condado de Clark son una plaga en estas elecciones, incluidas los laxos procedimientos para revisar la autenticidad de los votos".



A LA CABEZA EN ARIZONA



En el estado de Arizona, donde están en juego 11 votos electorales que la cadena Fox News ya dio a Biden el jueves--, el demócrata cuenta con algo menos de 44.000 papeletas más que Trump, que se ha hecho únicamente con el 53 por ciento de los últimos votos escrutados.



La victoria de Biden parece estar cada vez más cerca en este estado dado que el actual presidente necesitaba hacerse con al menos el 57 por ciento de los nuevos votos escrutados en el condado de Maricopa.



Asimismo, el margen de Biden en el condado más poblado de Arizona es ahora de 60.000 votos aunque aún quedan papeletas por escrutar. El Departamento Electoral del condado de Maricopa ha señalado que aún hay 163.000 votos pendientes.



En el resto del estado quedan menos de 100.000 papeletas por contar, por lo que algunos medios, como Associated Press, ya dan Arizona a Biden, que si se hiciera también con Nevada ni siquiera necesitaría Pensilvania para ganar.



Trump únicamente lleva la delantera en Alaska --donde cuenta con una gran ventaja-- y Carolina del Norte --con 1,4 puntos porcentuales más que Biden--.



