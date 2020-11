Victoria Federica, ajena al toque de queda, sigue disfrutando de la noche madrileña

14/09/2020 Victoria Federica ha recibido duras críticas por saltarse las medidas restrictivas impuestas por el Covid-19 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Victoria Federica y Froilán han sido duramente criticados en los últimos días por permanecer completamente ajenos a la crítica situación sanitaria que vive nuestro país a causa de la pandemia del Covid-19. Y es que, lejos de respetar las restricciones impuestas para evitar que aumente el número de contagios, los hijos de la Infanta Elena han sido pillados sin respetar las medidas de distanciamiento social, saltándose el toque de queda impuesto en la capital y sin la mascarilla puesta.



Sin embargo, las críticas parecen no haber afectado a los sobrinos del Rey Felipe VI, puesto que Victoria Federica sigue disfrutando de su apretada agenda social y en esta ocasión la hemos visto de nuevo por la calle bien entrada la noche.



Muy seria, y pegada a su teléfono móvil en todo momento, la hija de la Infanta Elena dio varias vueltas de un lado para otro del centro de la capital sin tener un rumbo claro. En esta ocasión, sin embargo, la it girl no se olvidó de la mascarilla sanitaria y tampoco incumplió las medidas de distanciamiento social, ya que estaba sola.



¡Dale al play y no te pierdas el paseo nocturno de Victoria Federica pegada a su móvil!