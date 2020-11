Victoria de Biden no sería buena para bolsa de EEUU, dice Mobius

(Bloomberg) -- Una presidencia de Joe Biden sería negativa para la renta variable de EE.UU. y positiva para otros mercados, dados sus planes de subir los impuestos a las empresas y a los estadounidenses ricos, según el inversor veterano Mark Mobius.

Las subidas de impuestos de Biden restarían incentivo para que las personas inviertan en valores de Wall Street, dijo Mobius, quien creó Mobius Capital Partners después de treinta años en Franklin Templeton Investments. Ello “favorecerá los mercados emergentes y otras acciones mundiales, ya que habrá una huida del mercado estadounidense”, dijo en declaraciones enviadas por correo electrónico el viernes.

El demócrata se acerca a la presidencia tras imponerse al presidente Donald Trump en el crucial estado clave de Georgia, mientras que un repunte de la renta variable mundial muestra señales de estancamiento. El índice MSCI All Country World registraba pocos cambios el viernes después de cuatro días de ganancias, mientras que los futuros de renta variable de EE.UU. cayeron junto con las acciones de Asia y Europa. El indicador mundial está cerca de los niveles en los que ha enfrentado resistencia dos veces desde agosto.

“El llamado efecto riqueza estará en juego” en EE.UU., dijo Mobius. “Si las personas que invierten en el mercado de valores esperan que su riqueza se vea afectada por impuestos más altos, se abstendrán de invertir”.

Su opinión contrasta con la de algunos inversores globales que han dicho que Biden no podrá subir los impuestos fácilmente con un Congreso posiblemente fragmentado. El índice S&P 500 ha avanzado más del 7% esta semana, con la mejor ganancia semanal desde abril. El indicador Nasdaq 100 ha aumentado aún más, lo que refleja las expectativas de una eliminación de impuestos potencialmente más altos a las ganancias de capital.

Por su parte, Trump está cuestionando la credibilidad de la elección y su campaña ha acribillado a los tribunales con demandas legales.

Un resultado disputado también agregaría “más incertidumbre” a la perspectiva de renta variable estadounidense, dijo Mobius. “El programa de Biden es gravar a los ‘ricos’, es decir, a las personas que ganan más de, digamos, US$200.000 al año. Estas son precisamente las personas que serían más activas en el mercado de valores”.

