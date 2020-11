Venezuela recupera a Salomón Rondón para los partidos contra Brasil y Chile

En octubre pasado, Rondón, que juega en la liga china, se perdió los partidos contra Colombia y Paraguay por fallas en la logística a la que obliga el nuevo coronavirus. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 6 nov (EFE).- Venezuela anunció este viernes que su goleador histórico, el delantero Salomón Rondón, estará disponible para los próximos partidos de la Vinotinto en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, ante Brasil y Chile, luego de perderse los choques contra Colombia y Paraguay.

En una rueda de prensa virtual, el seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, dijo que Rondón se alista con preparadores físicos en España para afrontar en la mejor forma posible los duelos contra Brasil y Chile.

En octubre pasado, Rondón, que juega en la liga china, se perdió los partidos contra Colombia y Paraguay por fallas en la logística a la que obliga el nuevo coronavirus.

En esos choques, Venezuela cayó por 3-0 en Barranquilla y por 0-1 en Mérida, pese a que contra los paraguayos mereció puntuar, dijo hoy Peseiro.

En el llamado que difundió este viernes el seleccionador también destacan el volante Tomás Rincón, del Torino italiano, y el atacante Darwin Machís, del Granada español.

Las novedades son la inclusión de cinco jugadores de la liga doméstica, entre ellos el volante Anderson Contreras, que llenará ante Brasil el espacio que deja Yangel Herrera, quien se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Sobre los partidos contra Brasil y Chile, Peseiro dijo que serán "difíciles", porque los jugarán contra equipos "que tienen calidad (y) capacidad".

"Vamos a plantear una forma de jugar de consistencia, de equilibrio (...), defender bien y salir a la contra", agregó.

Asimismo, el seleccionador venezolano señaló que, en el escenario ideal, se ve sumando un punto contra Brasil y tres contra Chile.

"Pero ¿Es fácil hacerlo? No ¿Lo queremos hacer? Lo queremos hacer (...), tenemos que ir a muerte en todo momento en los dos partidos (...), la suerte que no tuvimos contra Paraguay la podemos tener en Brasil", dijo.

Lista de convocados de la selección venezolana:

- Porteros: Joel Graterol (América de Cali-COL), José Contreras (Táchira), Wuilker Faríñez (Lens-FRA).

Defensas: Alexander González (Dinamo-RUM) Jean Franco Fuentes (La Guaira), Jhon Chancellor (Brescia-ITA), Luis Mago (Universidad de Chile-CHI), Oscar Conde (Puerto Cabello), Roberto Rosales (Leganés-ESP), Rolf Feltscher (LA Galaxy-EEUU), Wilker Ángel (Ajmat Groszny-RUS), Yordan Osorio (Parma-ITA).

Centrocampistas: Tomás Rincón (Torino-ITA), Yangel Herrera (Granada-ESP), Bernaldo Manzano (Bucaramanga-COL), Junior Moreno (DC United-EEUU), Christian Larotonda (Metropolitanos), Anderson Contreras (Caracas), Cristian Cásseres (New York Red Bull-EEUU), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro-BRA), Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida), Jhon Murillo (Tondela-POR), Juan Pablo Añor (Al-Ain-ARA), Rómulo Otero (Corinthians-BRA), Yeferson Soteldo (Santos-BRA).

Delanteros: Fernando Aristiguieta (Mazatlán-MEX), Darwin Machís (Granada-ESP), Jan Carlos Hurtado (Bragantino-BRA), Salomón Rondón (Dalian Pro-CH), Sergio Córdova (Arminia Bielefeld-ALE).