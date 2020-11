UE.- Orban avisa de que Hungría no necesita el fondo anticrisis de la UE tras el acuerdo sobre Estado de Derecho

02/10/2020 Viktor Orban, primer ministro de Hungría POLITICA EUROPA INTERNACIONAL HUNGRÍA ZUCCHI/EUC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BUDAPEST, 6 (DPA/EP)



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha criticado que se pueda vincular el desembolso de fondos europeos a cuestiones relativas al respeto del Estado de Derecho y ha advertido de que Hungría tiene "suficientes recursos" para los próximos dos años, dando a entender un posible bloqueo futuro.



Orban se ha pronunciado tras el acuerdo sellado el jueves entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, que representa a los distintos países, sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, uno de los escollos que mantienen bloqueada la entrada en vigor del plan de recuperación.



Hungría y Polonia ya habían expresado su rechazo a vincular economía y democracia y, aunque no pueden frenar la puesta en marcha de la normativa --basta una mayoría cualificada de Estados miembro en un primer momento-- sí pueden vetar la emisión de deuda, que depende del visto bueno unánime de los Veintisiete.



"No hay tiempo para discutir ahora el Estado de Derecho", ha dicho Orban este viernes en declaraciones a medios públicos, alegando que los países del sur de Europa necesitan recibir cuanto antes los fondos necesarios para paliar la emergencia económica derivada de la pandemia de COVID-19.



"Estoy hablando de los países del sur de Europa. Hungría tiene suficientes recursos financieros para los próximos dos años", ha añadido, sin aclarar directamente si su Gobierno vetará o no la ayuda si se mantienen las condiciones actuales.