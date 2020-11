UE.- Macedonia del Norte acusa a Bulgaria de bloquear su acceso a la UE

Los marcos negociadores no avanzan, pese al objetivo de abrir conversaciones antes de final de año



BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, ha declarado este viernes que Bulgaria está bloqueando la integración europea de Macedonia del Norte y ha acusado a Sofía de violar el tratado de buena vecindad.



"Hoy fue la primera reunión de embajadores de la UE que discutió los marcos de negociación para Macedonia del Norte y el acuerdo con Bulgaria se ha violado porque se ha producido un bloqueo", ha afeado Zaev en declaraciones prensa balcánica.



De todos modos, el mandatario macedonio ha pedido "no dramatizar" y ha confiado en que se puedan lograr progresos en el Consejo de la UE de aquí al 17 de noviembre, cuando se celebra una reunión de ministros europeos.



Los embajadores de los Veintisiete ante la UE tenían este viernes sobre la mesa los marcos negociadores para Albania y Macedonia del Norte, así como las conclusiones políticas que habilitarán la celebración de las conferencias que marcan el pistoletazo de salida de las negociaciones de adhesión, un objetivo que la presidencia alemana del Consejo se ha marcado para antes de final de año y que a día de hoy parece más probable que suceda con Skopje, a la vista del ritmo de sus reformas.



CUESTIÓN DE BULGARIA



Según explican fuentes europeas, la reunión no ha servido para avanzar en la cuestión, que requiere de la unanimidad de los Veintisiete, entre otras cosas por la persistencia del conflicto entre búlgaros y macedonios, pese a la mediación que está realizando Berlín para que se resuelvan pronto su disputa y se pueda despejar la senda europea.



La controversia se centra en las históricas reticencias de Bulgaria con el idioma y la identidad cultural de Macedonia del Norte, ya que considera que el país cuenta con una amplia comunidad descendientes de eslavos y que se habla el idioma búlgaro. Según Sofía, la identidad macedonia se exacerbó artificialmente durante la Yugoslavia de Joseph Tito.



A este respecto, Bulgaria ha insistido en que sin un acuerdo bilateral sobre estas cuestiones no podrán dar vía libre en el Consejo al inicio de las conversaciones de ingreso de Macedonia del Norte. De todos modos los contactos bilaterales continúan para buscar un encaje al asunto.



DIVISIONES ENTRE LOS 27



Aparte de esta polémica, existen claras divisiones entre los socios europeos a la hora de definir la política de ampliación, algo que se ha reflejado en un encuentro "tenso" entre los embajadores ante la UE.



En el seno de la Unión se advierten dos bloques bien definidos: por un lado quienes piden un modelo de negociación más flexible y basado en el mérito --grupo de más de una decena de estados miembro liderados por Alemania--, mientras que el grupo de los países más reticentes, que encabeza Francia, piden que el marco sea más fijo y estricto a los avances logrados por los candidatos.



Las fuentes consultadas apuntan a que la reunión del día 17 se antoja clave para avanzar en la cuestión y cumplir con la agenda que se marcó la presidencia alemana en el Consejo. Para entonces se espera que alguno de los dos bloques se mueve en sus líneas rojas y se logre una solución de compromiso.