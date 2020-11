UE.- Bruselas urge a Amazon, Google o Facebook a combatir nuevas estafas relacionadas con el coronavirus

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha urgido este viernes a once plataformas digitales, entre ellas Amazon, Google o Facebook, a combatir nuevas formas de estafas a consumidores que utilizan sus servicios a raíz de la segunda ola de coronavirus en Europa.



El comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha reunido con las once multinacionales que junto con las autoridades nacionales de consumidores componen el grupo de diálogo para atajar las estafas a consumidores relacionadas con la pandemia.



El objetivo de esta plataforma es acelerar la preparación de las compañías digitales para combatir nuevas formas de engaños que puedan surgir al calor de la segunda ola de Covid-19 en el bloque. Las empresas que forman parte de esta iniciativa son Allegro, Amazon, Alibaba,/AliExpress, Cdiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoi y Wish.



"Sabemos por experiencia anterior que los estafadores ven esta pandemia como una oportunidad para engañar a los consumidores europeos. También sabemos que es vital trabajar con las mayores plataformas online para proteger a los consumidores de sus prácticas ilegales", ha explicado el belga.



"Hoy he pedido a las plataformas que unan sus fuerzas y trabajen de la mano para fortalecer su respuesta. Necesitamos ser incluso más ágiles en esta segunda ola que está golpeando Europa", ha añadido el comisario.