Trump celebra haber ganado un margen "histórico" del voto latino

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, realiza una sesión informativa en la Sala Brady de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 5 de noviembre de 2020. EFE/EPA/Chris Kleponis

Washington, 5 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este jueves que ha ganado un margen "histórico" del voto latino y de otras minorías en estas elecciones, de las que aún no se conoce el vencedor.

"He ganado la proporción mayor de votantes no blancos de cualquier republicano en 60 años", afirmó Trump durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.