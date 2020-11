Tramo final de la normativa de agentes para proteger de abusos y especulaciones

Gianni Infantino. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 5 nov (EFE).- El trabajo de la FIFA para tener una normativa sobre agentes encara su tramo final con el objetivo de entrar en vigor en septiembre de 2021 y disponer de "unos estándares profesionales mínimos y proteger al fútbol de abusos y prácticas especulativas".

La última fase de consultas entre la FIFA, los clubes, las ligas y los agentes para elaborarla, tras llegar a un acuerdo sobre sus principios generales, se inició este jueves dentro de los plazos que prevén cerrar la misma entre marzo y junio para que el Consejo la apruebe finalmente y tenga vigencia tras el verano de 2021.

"Es una normativa que ayudará a la industria del fútbol. No es un proyecto contra los agentes sino para ellos. Queremos trabajar con ellos, juegan un papel relevante y les ayudara a trabajar de forma adecuada", explicó en un encuentro con medios el español Emilio García Silvero, responsable de Asuntos Legales.

El cumplimiento de los requisitos que la FIFA exigirá a los agentes para obtener una licencia y poder operar es un pilar fundamental en su opinión. "No vamos a permitir grupos operando fuera del cumplimiento. Estamos comprometidos a hacer esto", dijo tras asegurar que la regulación es acorde a la normativa europea.

La norma regulará el procedimiento para ser un agente a través de una licencia, que se obtendrá después de demostrar el cumplimiento de una serie de requisitos y supera un examen. También marca como mantener la misma y los derechos y obligaciones del colectivo, los de sus clientes y la resolución de disputas.

La licencia se concederá por un tiempo indefinido, no sera transferible y en caso de incumplimientos se podrá retirar. Desde la secretaría general de la FIFA se revisará el mismo y los casos de incumplimiento podrán trasladarse a la comisión disciplinaria.

La representación de menores es uno de los aspectos en los que incide la normativa, que impide a los agentes acercarse o cerrar acuerdos de representación antes de que los jugadores tengan la edad en la que puedan firmar su primer contrato profesional, según la ley de su país o del territorio en que esté domiciliados.

También dicta que para representar a un menor o a un club en una operación que involucre a un menor el agente deberá superar un curso sobre menores en la Plataforma online de la FIFA y que no podrán cobrar por servicios de este tipo hasta que el jugador tenga 16 años.

Los pagos de las tasas y las excepciones contempladas para que éstos se hagan a través de terceros son otros puntos de la regulación, junto al cálculo de la cantidad a cobrar por comisiones y los derechos y deberes como el registro de las operaciones en la plataforma de la FIFA.

La normativa contempla sanciones como suspensión de la licencia de agente de forma temporal por acciones como inducir a incumplir un contrato de trabajo o un acuerdo de representación. En este caso agente y jugador serán responsables conjunta y solidariamente de cualquier indemnización que se deba pagar por la rescisión de un contrato sin causa justificada.

También estipula sanciones para los clientes -jugadores o entidades- por incumplimiento de obligaciones, que pueden ser multas económicas, partidos de sanción o prohibición de registrar futbolistas.

La intención de la FIFA es hacer públicas todas las transacciones y que todos los pagos se hagan a través de la Cámara de Compensación (Clearing House) cuando ésta esté operativa.

El informe "Intermediarios de la FIFA en transferencias internacionales 2019" reflejó que las comisiones aumentaron a 653,9 millones de dólares a diciembre de 2019 -un 19,3% más altas que las del año 2018-, lo que muestra que desde 2015 se han más que duplicado; mientras que los pagos a los clubes de formación en 2019 se cifraron en 75,5 millones de dólares.