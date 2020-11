Se multiplican las protestas a favor y en contra de Trump, mientras Biden roza la Casa Blanca

Actualiza con datos en todos los estados ///Washington, 6 Nov 2020 (AFP) - La incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales sigue manteniendo en vilo este viernes a Estados Unidos, supeditado al conteo en cinco estados claves donde la diferencia de votos es muy ajustada para declarar un ganador. A cada estado del país le corresponde un número de electores en el Colegio Electoral, los denominados votos electorales, y es necesario alcanzar 270 para llegar a la Casa Blanca. Actualmente el candidato demócrata, Joe Biden, tiene entre 253 o 264 votos -debido a la incertidumbre de los resultados en Arizona, con 11 votos electorales- y el presidente republicano Donald Trump, que aspira a un segundo mandato, cuenta con 214. Los tres votos electorales de Alaska todavía no han sido atribuidos pero ningún demócrata ha ganado en décadas en este estado y no quedan muchas dudas sobre el resultado en favor de Trump. - Pensilvania - Pensilvania, con 20 votos electorales, es el estado más codiciado en este momento. Los dos candidatos hicieron una feroz campaña en este estado industrial ubicado en la zona denominada "cinturón de óxido", en el noreste del país.Con cerca del 95% de las boletas contabilizadas en este estado, Biden adelantó a su rival el viernes y, sobre las 20H00 GMT, había recibido el 49,53% de los votos frente al 49,33% del presidente. El demócrata tiene cerca de 14.000 votos de ventaja. Si Biden se confirma ganador en Pensilvania, superaría el umbral de los 270 votos electorales y se convertiría en el próximo presidente estadounidense.Aunque la mayoría de los votos que quedan por contar se encuentran en zonas de tendencia demócrata como el área metropolitana de Filadelfia, la carrera está todavía demasiado reñida en este estado conquistado por Trump en las elecciones de 2016. - Arizona - En este estado fronterizo con México hay 11 votos electorales en juego.Biden encabeza el conteo con cerca del 50% de los votos frente al 48,6% de Trump. El demócrata tiene un margen de unos 41.000 sufragios, con un 93% de los votos escrutado.La cadena Fox News y la agencia de prensa estadounidense The Associated Press (AP) atribuyeron en la noche del martes la victoria al demócrata, estimando que era imposible que Trump recuperara terreno. Pero otros medios como el diario The New York Times y la cadena CNN prefirieron esperar para dar por definitivo un ganador en este estado que tradicionalmente vota republicano. - Georgia -En Georgia hay 16 votos electorales en juego. Se ha contabilizado más del 98% de los votos en este estado del sureste que ha votado republicano desde 1996.El avance de Trump ha seguido mermando desde el martes y Biden pasó al frente en la noche del jueves con 1.585 votos de ventaja.Georgia no ha elegido un presidente demócrata desde Bill Clinton en 1992. - Nevada - Nevada (oeste) aporta 6 votos electorales. Cerca del 92% de los votos ya fue escrutado en este estado desértico que eligió a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Biden lidera actualmente con 49,7% de los sufragios contra 48,1% de Trump, lo que representa una diferencia de más de 20.000 votos. - Carolina del Norte - En Carolina del Norte, un estado del sureste tradicionalmente republicano, un 95% de las boletas han sido contabilizadas y están en juego 15 votos electorales. Por el momento Trump lleva la ventaja con cerca del 50,0% de los votos frente al 48,6% de Biden, lo que representa un margen de unos 76.700 votos. Trump es el favorito para imponerse en este estado, pero los resultados finales podrían demorarse porque, en Carolina del Norte, los votos por correspondencia enviados a más tardar el día de la elección -el martes 3 de noviembre- son aceptados si llegan en los nueve días siguientes. bur-an/ll/lda-gma/yo -------------------------------------------------------------