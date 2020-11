Rappel sale en defensa de Isabel Pantoja criticando la actitud de Kiko Rivera

02/03/2020 Rappel se muestra muy crítico con Kiko Rivera tras sus declaraciones contra Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Rappel ha sido uno de los rostros conocidos que, pese a la crisis sanitaria que estamos viviendo y a las restricciones impuestas por la pandemia de la Covid, ha querido apoyar, con su presencia, el estreno del musical "Resistiré". Tan perspicaz como siempre, el vidente se ha pronunciado sobre el tema estrella de las últimas semanas, el feroz enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera.



Muy sincero, el mediático adivino opina que "es desagradable y antes de haber llegado a los medios de comunicación y hacer declaraciones en público, la ropa se lava en casa. Se tendrían que haber sentado en casa y dialogar". Para Rappel, es Kiko el que se ha equivocado en esta guerra pública con la tonadillera: "Para mí se ha precipitado en hablar en los medios y llegar a decir que su madre no ha sido buena madre. Son cosas muy duras".



"Me parece una barbaridad. Si tú no respetas a tu madre, apaga y vámonos. Para él es su madre, aunque se haya equivocado en cosas, Isabel no es perfecta pero te sientas con ella y lo arreglas", confiesa el vidente escandalizado con la actitud pública de Kiko al mandar mensajes diariamente a la tonadillera a través de las redes sociales.



Muy amigo de Paquirri, Rappel prefiere no pronunciarse acerca de la herencia del diestro: "Yo sé cosas pero de ese tema no quiero hablar porque conocía a Paquirri que en Paz descanse, era muy amigo mío, he conocido la situación, conozco lo que ha pasado Isabel y siento que Isabel me da pena, que su hijo poco menos que renuncia de ella y la va a llevar a los tribunales. Es muy fuerte".



"Isabel se ha volcado en ese niño como se ha volcado en atender a su madre, como ha ayudado a sus hermanos, Isabel ayuda a las personas que han compartido y han convivido con ella. Si ahora él está tan quejoso de la actitud de su madre, que tiene que tirar su imagen por los suelos...", afirma el adivino, muy crítico con Kiko.



?Aunque actualmente no tiene relación con Pantoja, Rappel sostiene que "conmigo siempre ha sido una señora muy cariñosa. Desde que la conozco ha sido muy cariñosa, muy detallista. La conozco desde siempre. Yo no puedo hablar mal de Isabel porque hablo lo que yo conozco. La conocí cuando vino a Madrid con 16 años".



Rappel, muy sincero, no duda en mandar un mensaje tanto a la tonadillera como a Kiko: "Hay que saber perdonar, ceder, sobre todo con tu madre. Es como cuando una madre habla mal de su hijo. A Isabel le diría que adelante, paciencia, tranquila, creo que vais a llegar a entenderos, lo deseo de corazón, para Isabel son momentos difíciles y a Kiko que piense las cosas dos veces, que ahora nos vamos muy rápidamente a la web, al Twitter... si estás de mal humor, haz gimnasia, bicicleta, pesas, grita y se te va el mal humor. Pagarlo con tu madre, medítalo un poco, algún día, cuando falte tu madre, te arrepentirás y ya no habrá remedio. Ante la gente, mi opinión, quedas muy mal intentando humillar a tu madre. A la madre se le perdona todo, es mi opinión, ahora tu haz lo que quieras que eres mayorcito".