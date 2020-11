Portaltic.-Rockstar hará retrocompatibles con PS5 y Xbox Series X sus juegos de PS4 y Xbox One y varios de generaciones anteriores

06/11/2020 GTA V y Red Dead Redemption II. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR



MADRID, 6 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos Rockstar ha confirmado que sus títulos de la generación actual de consolas (PS4 y Xbox One), como GTA V y Red Dead Redemption II, serán compatibles con las nuevas PS5 y Xbox Series X y S, así como otros videojuegos de generaciones anteriores.



Con los inminentes lanzamientos de PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que llegarán a España los días 19 y 10 de este mes, respectivamente, las versiones de PlayStation 4 y Xbox One de Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2 podrán jugarse en estas nuevas consolas mediante la retrocompatibilidad.



Esto tamnbién incluye las versiones más recientes de L.A. Noire (incluida la versión para PlayStation VR de L.A. Noire: The VR Case Files.







Los jugadores que tengan una copia física de cualquier juego retrocompatible podrán insertar el disco directamente en sus nuevas consolas, siempre que estas tengas soporte para disco.



Si tienen una copia digital, podrán descargar al instante cualquier título compatible de Rockstar Games que hayan vinculado con su cuenta de PlayStation Network o Xbox Live. Será posible continuar las partidas transfierendo archivos de guardado a través de cables de red, de forma inalámbrica o mediante una memoria USB.



Los juegos retrocompatibles de Rockstar Games para Xbox One también serán retrocompatibles en Xbox Series X y S, incluidos los siguientes títulos para Xbox 360 o la Xbox original: Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, Grand Theft Auto: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles, Red Dead Redemption y Rockstar Games Presents Table Tennis.











La colección de títulos de Rockstar Games para PS2 disponibles en PS4 desde PS Store también estará presente: Bully, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City, Manhunt, May Payne, Red Dead Revolver y The Warriors.