Pfizer dice que EEUU pidió información sobre operaciones chinas

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. ha recibido solicitudes informales de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que les faciliten información sobre sus operaciones en China, según un documento regulatorio fechado el 5 de noviembre.

La farmacéutica con sede en Nueva York dijo que la unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que forma parte de la SEC, solicitó en agosto información sobre su negocio en China. La misma unidad dentro del Departamento de Justicia hizo una solicitud similar en junio, que fue dada a conocer en un documento anterior.

Pfizer señaló en el documento que estaba produciendo registros de acuerdo con la solicitud, pero no dio más detalles. Trupti Deepak Wagh, portavoz de Pfizer en Singapur, se negó a comentar más allá de la presentación.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero es una ley contra el soborno promulgada en 1977 que prohíbe los pagos a funcionarios extranjeros para adjudicarse negocios. En 2012, Pfizer pagó alrededor de US$60 millones a las autoridades estadounidenses para resolver casos de soborno que descubrió entre las operaciones en Europa del Este, China y Oriente Medio.

China ha sido considerada un mercado de gran crecimiento para las compañías farmacéuticas globales. Pero las multinacionales se han enfrentado a desafíos en medio de regulaciones más estrictas y mayores tensiones entre Pekín y Washington, así como los esfuerzos de China por impulsar sus propios fabricantes de medicamentos genéricos.

En 2014, los reguladores chinos multaron a la farmacéutica británica GlaxoSmithKline Plc con alrededor de US$489 millones por soborno.

Nota Original:Pfizer Says U.S. Has Requested Information on China Operations

