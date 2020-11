Nueva Zelanda.- Ardern ratifica su triunfo en las elecciones de Nueva Zelanda y gana otro escaño con el voto foráneo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Comisión Electoral de Nueva Zelanda ha ratificado este viernes de manera oficial el triunfo de la primera ministra, Jacinda Ardern, quien asegura su segundo mandato consecutivo tras obtener el 50 por ciento de los apoyos en las elecciones de octubre, incluyendo finalmente 65 escaños tras lograr uno más en el recuento del voto emitido desde el extranjero.



El triunfo de Ardern en los pasados comicios del 17 de octubre ya se había confirmado, aunque faltaban por contar los aproximadamente 500.000 votos especiales, incluidos aquellos que se emiten desde del extranjero por ciudadanos neozelandeses, y que han acabado por otorgarle un escaño más al Partido Laborista dentro de la Cámara de Representantes.



Los laboristas lograron un histórico triunfo en las pasadas elecciones, obteniendo el 50 por ciento de los votos, muy por delante del 25 por ciento de los apoyos obtenidos por el conservador Partido Nacional, logrando así 65 escaños de los 120 asientos del Parlamento, lo que es suficiente para gobernar solo.



El sistema electoral de Nueva Zelanda dificulta los gobiernos en solitario, y no hay partido que haya obtenido una mayoría absoluta desde 1996; el más izquierdista, además, si termina de incorporar el programa de los Verdes, pero pendiente de las necesidades de los votantes de centro, preocupados por la espiral de deuda en la que se está sumergiendo el país.



Si bien Ardern no formará un Gobierno de coalición, ha confirmado con el Partido Verde, que ha obtenido una decena de escaños, un "acuerdo de cooperación", con el que los laboristas seguirían reservándose el apoyo de los ecologistas en asuntos de importancia.



Por otro lado, la Comisión Electoral también ha confirmado la aprobación de los neozelandeses a la legalización de la eutanasia durante el referéndum que se celebró al respecto el mismo día de las generales y donde obtuvo el visto bueno de casi el 66 por ciento de los electores.



No así la legalización del cannabis, que se quedó a las puertas de su aprobación después de quedarse con el 48 por ciento de los apoyos por detrás del no, que contó con poco más del 50 por ciento.



La legislación sobre el cannabis proponía su uso y compra con fines recreativos a partir de los 20 años de edad, además de una serie de regulaciones y límites de suministro comercial, opciones limitadas de cultivo en el hogar y un programa de educación pública al respecto.



Este último recuento de votos también ha confirmado la vuelta del Partido Maorí al Parlamento, con dos escaños, quien durante las pasadas elecciones de 2017 no obtuvo representación, después de haber logrado buenos resultados y hasta cinco escaños en los comicios sucesivos a su creación en 2004.