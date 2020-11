Nigeria.- Nigeria confirma más de 50 muertos en el sur del país desde septiembre por una enfermedad no identificada

01/01/1970 El presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari POLITICA AFRICA NIGERIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE NIGERIA



Las autoridades de Nigeria han confirmado la muerte de más de 50 personas desde el mes de septiembre en el estado de Enugu (sur) a causa de una enfermedad aún no identificada y han agregado que están realizando pruebas para intentar determinar las causas de los fallecimientos.



Fuentes sanitarias citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' han indicado que las muertes han tenido lugar en las localidades de Ette Uno y Umuopu, situadas en el área de Igbo-Eze, y han agregado que los primeros fallecimientos fueron registrados en la segunda a principios de septiembre.



En este sentido, han resaltado que al menos 37 personas han muerto en Ette a causa de esta enfermedad, mientras que 20 han fallecido en Umuopu, incluidas cuatro durante la jornada del miércoles. "El Ministerio de Sanidad del estado ha sido notificado y han investigaciones en marcha", han agregado.



Asimismo, han manifestado que las víctimas presentaron síntomas como convulsiones y diarrea antes de empezar a vomitar sangre, por lo que se sospecha que puedan sufrir cólera o fiebre de Lassa, extremos que no han sido confirmado hasta ahora.



La fiebre de Lassa es una enfermedad hemorrágica aguda causada por el virus de Lassa, perteneciente a la familia de los arenavirus, mientras que el cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Hemos tomado muestras de las personas afectadas y estamos analizando si es fiebre de lassa, cólera, fiebre amarilla o meningitis", han detallado, al tiempo que han añadido que también se realizarán pruebas por coronavirus a los cadáveres.



Las autoridades nigerianas han confirmado hasta la fecha 63.508 casos de coronavirus, con 1.155 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).