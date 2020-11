Nielsen se impone al esprint, Roglic más líder antes de la Covatilla

El danés Magnus Cort Nielsen ganó al esprint la 16ª etapa de la Vuelta este viernes entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, tras la cual el esloveno Primoz Roglic amplió unos segundos su ventaja en la punta de la general.

Nielsen (Education First) se impuso en una masiva llegada a Roglic (Jumbo-Visma), que fue segundo, y al portugués Rui Costa (UAE).

"Estaba bien colocado y he buscado mi distancia, a unos 200 metros y ahí ya he ido a tope hasta que he visto que ganaba", dijo Nielsen tras la etapa.

El danés, que ya había ganado dos etapas de la Vuelta en 2016, fue el más fuerte en el esprint final, al que se llegó después de que el pelotón acabara con una escapada de Remi Cavagna, a 2 kilómetros de la llegada.

El francés del Deceuninck fue el último superviviente de la escapada del día, protagonizada por un grupito de seis corredores, que no pudieron resistir el ritmo impuesto en el pelotón por equipos como el Jumbo y el Ineos, dedicados a proteger a sus líderes, Roglic y Richard Carapaz, respectivamente.

Roglic tuvo controlada la carrera para entrar en segunda posición, consolidando su liderato de la general a dos días del fin de la vuelta y la víspera de la crucial etapa del sábado, donde se decidirá el vencedor de la presente edición de la ronda española.

"Ya dije desde el inicio de esta Vuelta que intentaría todos los días dar lo mejor de mí. Hoy llegué un poco corto al final, pero fue un buen día para todo el equipo", dijo Roglic tras la etapa.

- Roglic listo para la Covatilla -

El esloveno amplió de 39 a 45 segundos su ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), segundo de la general, mientras que tercero está el británico Hugh Carthy a 53 segundos del líder.

"He conseguido seis segundos, que es lo mismo que logré en el Angliru, por ejemplo. Mañana llega un día duro, el decisivo y tenemos que mantenernos centrados", advirtió Roglic, satisfecho de haber podido rebañar otros seis segundos en la meta de Ciudad Rodrigo.

El sábado tendrá lugar la 17ª y penúltima etapa de la Vuelta a España, de 178,2 km, entre Sequeros y el alto de la Covatilla, con tres puertos de tercera categoría, uno de segunda, otro de primera y llegada en uno de categoría especial.

El pelotón tendrá que sufrir una última subida de 11,4 km, con una pendiente media del 7,1%, para llegar al Alto de la Covatilla, donde en 2018 se hizo con el maillot rojo el británico Simon Yates, vencedor final de la ronda española de aquel año.

Al día siguiente, se llegará a Madrid, donde la organización ha modificado el recorrido ampliando la etapa en 14 km con lo que pasa de los 125 iniciales a 139, saliendo desde el Hipódromo de la Zarzuela, en las afueras de la capital, y con la meta en el corazón de Madrid.

