Nevada aún tiene por contar 63.000 votos y podría tardar hasta el domingo

Nevada, que otorga seis compromisarios al Colegio Electoral, podría resultar clave para conocer al próximo presidente del país. EFE/David Becker

San Francisco (EE.UU.), 6 nov. (EFE).- En el condado de Clark, el más poblado de Nevada, todavía quedan por contar 63.000 votos o más, y el cómputo de la mayoría de los sufragios podría retrasarse hasta el domingo, informó este viernes el responsable del escrutinio en esa circunscripción, Joe Gloria.

Este estado del oeste de EE.UU., que otorga seis compromisarios al Colegio Electoral, podría resultar clave para conocer al próximo presidente del país, y por ahora los resultados benefician al aspirante demócrata, Joe Biden, que aventaja a Donald Trump por más de un 1,5 %.

Aunque Gloria solo representa al condado de Clark y por tanto no incluye la totalidad de Nevada, se calcula que aproximadamente el 90 % del total de votos que faltan por contar se concentran en esta circunscripción -que incluye la ciudad de Las Vegas-, así que el resultado aquí será determinante.

Aunque al responsable del escrutinio en el condado dijo esperar haber contado "la mayoría" de los votos el domingo, también matizó que el cómputo definitivo no se conocerá hasta el jueves de la próxima semana, puesto que todos aquellos votos por correo que se sigan recibiendo en los próximos días y que se enviasen antes o el día mismo de las elecciones siguen siendo válidos.

Gloria dijo que a las 16.00 hora local de esta tarde (00.00 del sábado GMT) se darán a conocer parte de los 63.000 votos que aún faltan por contar, aunque no especificó cuántos.

La mayor parte de la población de Nevada se concentra en Las Vegas y, en menor medida, en Reno, ambas ciudades de tendencia progresista, mientras que el resto de la población está esparcida por zonas rurales, de poca densidad de población y fuertemente conservadoras.

La última vez que un candidato presidencial republicano se llevó el estado fue el expresidente George W. Bush en 2000 y 2004, conocido por su capacidad de atraer al electorado hispano, que resulta clave en Nevada.