Nadal se cita con Carreño y Schwartzman, a un paso de Londres. EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 5 nov (EFE).- El español Rafael Nadal avanzó a cuartos de final del Masters 1.000 de París y se medirá con su compatriota Pablo Carreño, el único tenista que puede arrebatar al argentino Diego Schwartzman la última plaza para las Finales ATP de Londres.

El bonaerense, sin embargo, tiene su destino en sus manos si derrota este viernes al ruso Andrei Medvedev y alcanza las semifinales. De lo contrario, Carreño tendrá que levantar el trofeo en París y también la semana siguiente en Sofía para arrebatarle el puesto entre los 8 mejores del final de temporada.

A esa batalla es ajeno Nadal, cuyo tenis en pista cubierta y dura va cobrando peso y que sumó su victoria 1.001 como profesional, frente a un combativo australiano Jordan Thompson por 6-1 y 7-6 (3), en un partido en dos actos en el que el español supo imponer su jerarquía.

Apenas ha jugado en pista dura esta temporada y eso se está notando, pero su calidad le ha llevado ya hasta cuartos, por octava vez en otras tantas participaciones en París, uno de los tres Masters 1.000 que no ha ganado.

Con el cartel de favorito número uno lo busca este año para volver a empatar en ese tipo de torneos con el serbio Novak Djokovic.

Su siguiente rival será un Carreño que se ha mostrado muy sólido desde su retorno a la capital francesa y que se deshizo del eslovaco Norbert Gombos, procedente de la fase previa, por 7-5 y 6-2.

Carreño nunca había llegado tan alto en este torneo de final de temporada, pero en un año en el que ha competido menos su forma es buena y a ello contribuye el aliciente de acabar con buena nota una de sus mejores temporadas.

El premio, aunque difícil, puede ser acudir a las Finales ATP de Londres, si no como titular, porque arrebatarle la plaza a Schwartzman es complicado, sí como suplente.

El argentino sigue con paso firme y venció por la vía rápida al español Alejandro Davidovich, por 6-1 y 6-1, un tenista de 21 años que la semana pasada en Colonia le tuvo contra las cuerdas.

Con la clasificación para Londres como meta, Schwartzman tiene ahora enfrente al ruso Medvedev, con quien protagonizó un roce en la pasada Copa ATP que ambos jugadores dieron ya por superado.

El moscovita, que está firmando una temporada muy irregular, superó al australiano Alex de Miñaur por 5-7, 6-2 y 6-2.

También logró la clasificación el canadiense Milos Raonic, que se deshizo del estadounidense Marcos Giron por 7-6 (1) y 6-2, y que ahora tendrá enfrente al francés Ugo Humbert, sorprendente verdugo del croata Marin Cilic por 6-3, 6-7 (4) y 6-3.

El galo se coló por primera vez en su carrera en unos cuartos de final de un Masters 1.000 en un recorrido impresionante, en el que, antes que Cilic, dejó en la cuneta al griego Stefanos Tsitsipas, segundo favorito, y al noruego Casper Ruud.

Sufrida fue la clasificación del alemán Alexander Zverev, que tuvo que aplicarse a fondo para acabar con el correoso francés Adrien Mannarino, al que acabó derrotando por 7-6 (11), 6-7 (7) y 6-4 en algo más de 3 horas de juego.

El pupilo de David Ferrer no se rindió para encadenar su décimo triunfo consecutivo, ya que llegó a París con dos trofeos ganados en Colonia.

Su rival saldrá del duelo entre el suizo Stan Wawrinka y el ruso Andrey Rublev, el tenista que más triunfos ha cosechado esta temporada y que también llega con una buena racha de victorias tras haber ganado la pasada semana en Viena y la anterior en San Petersburgo.