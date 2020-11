Nadal remonta en París, Schwartzman vuela hacia Londres. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 5 nov (EFE).- El español Rafael Nadal tuvo que remontar un duro partido contra su compatriota Pablo Carreño para acceder a las semifinales del Masters 1.000 de París, del que fue eliminado el argentino Diego Schwartzman que, sin embargo, salió de la capital francesa con el billete para las Finales ATP de Londres.

El español se jugará el pase a su segunda final del torneo bajo techo de la capital francesa frente al alemán Alexander Zverev, que encadena once triunfos consecutivos y que se impuso al suizo Stan Wawrinka.

La otra semifinal la jugará el ruso Daniil Medvedev, verdugo de Schwartzman, y contra el canadiense Milos Raonic, que venció al francés Ugo Humbert.

Nadal tuvo tiempo de rectificar un mal inicio de partido ante un buen Carreño, que volvió a comprobar que al balear nunca hay que darle por muerto. Acabó perdiendo 4-6, 7-5 y 6-1.

Agresivo, asentado en un buen servicio, Carreño se hizo con el primer set, el segundo que le gana a Nadal en 7 partidos, pero el mallorquín tuvo tiempo de rectificar, sobre todo el resto que no le estaba funcionando, y dar la vuelta al duelo.

Nadal remontó un 0-40 en el primer juego del segundo set y tuvo paciencia para esperar el bajón de juego de Carreño, que llegó en el duodécimo juego. A partir de ahí, la resistencia del asturiano declinó.

La eliminación de Carreño tuvo un efecto colateral: la clasificación de Schwartzman para las Finales ATP de Londres.

El español era el único que podía arrebatar al argentino el que era su gran objetivo de la temporada. Tenía dos caminos para lograrlo: clasificarse para semifinales de París o que Carreño no ganara en París.

La primera variable no se dio, porque Schwartzman perdió contra Medvedev, 6-3 y 6-1, pero la segunda le abrió las puertas de Londres, donde será el octavo argentino, el primer desde Juan Martín del Potro en 2013.

También lo hicieron Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Guillermo Coria, David Nalbandian, Gastón Gaudio y Mariano Puerta.

Un premio a una temporada excepcional, en la que alcanzó en Roma su primera final de un Masters 1.000 y en Roland Garros la primera semifinal de un Grand Slam que le permitió estrenar el "top 10".

En medio, el "Peque" dejó algunos otros hitos, como haber derrotado a Nadal por vez primera o haber superado contra el austríaco Dominic Thiem, 4 del mundo, su primer duelo de más de 5 horas.

La alegría bastó para tapar la decepción de la derrota ante un Medvedev que fue muy superior, más parecido al tenista que deslumbró la pasada temporada que al irregular de la actual.

El ruso jugará por quinta vez unas semifinales de un Masters 1.000, tras haber ganado el año pasado en Cincinnati y Shangai.

Su rival será el Raonic, que también jugará la quinta de un Masters 1.000, tras haber ganado al prometedor francés Ugo Humbert, que pagó su inexperiencia a la hora de rematar y desaprovechó dos bolas de partido antes de inclinarse.

El canadiense, de 29 años y 17 del mundo, se ha inclinado en los dos duelos anteriores contra el ruso, uno de ellos en Tokio en 2018 en pista dura bajo techo, como el que vivirán mañana.

El último en lograr el pase a semifinales fue Zverev, que se deshizo del suizo Stan Wawrinka, 6-3 y 7-6(1) en su decimotercer triunfo consecutivo.

El germano, séptimo del mundo a sus 23 años, atraviesa un buen momento de forma, como demuestran los dos títulos que ganó la pasada semana en Colonia.

Nadal solo ha perdido en una ocasión contra Zverev en cinco partidos, el año pasado en las Finales ATP de Londres, el último duelo entre ambos.