Movimiento Al Socialismo denuncia que Áñez deja una Bolivia "en ruinas"

La Paz, 6 nov (EFE).- La comisión de transición de parte del Gobierno entrante de Luis Arce manifestó este viernes que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez deja una Bolivia "poco más en ruinas".

Wilfredo Chávez, el asesor legal del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente electo, Luis Arce, indicó que las informaciones que recibieron de los ministerios "no cumplen con las expectativas".

Además de que han sido "maltratados" en algunos despachos, al ser recibidos por autoridades subalternas y no por los ministros salientes de esas carteras.

"Estamos recibiendo información de un Gobierno del desastre, una información caótica, información infelizmente que solo demuestra y corrobora un año de caos, un año de robo", manifestó Chávez en conferencia de prensa en La Paz.

El asesor hizo referencia a cinco hechos "emblemáticos" que consideró irregulares, que detectaron con la información recibida del Gobierno saliente de Jeanine Áñez.

Chavéz mencionó que en economía el Gobierno transitorio deja "deuda flotante y deuda interna", sin dar más detalles.

A juicio del asesor, esto "desdice" lo que las autoridades de esa cartera señalan de que dejan al país una estabilidad económica, cuando lo están dejando "un poco más en ruinas".

El asesor también hizo referencia a un "extraño robo" de documentación en una unidad de proyectos del Ministerio de Salud, donde "han actuado delincuencialmente para llevarse esa información".

Luego señaló que el Ministerio de Obras Pública hizo un pago a través del Viceministerio de Vivienda a una empresa por 37 millones de dólares, pero no dio más detalles de la posible irregularidad, si bien acusó al Gobierno interino de Áñez de "ladrones".

También sostuvo que "a objeto de poner zancadilla" al mandato de Arce, no se han previsto los recursos económicos para la subvención de diésel.

"Esta alerta hace que de inmediato en la gestión de gobierno va a tener que aplicarse en hacer lo que ellos no han hecho, porque lo que quieren es que no haya diésel y crear zozobra en la población", indicó Chávez.

Por último, señaló que otorgaron títulos agrarios a la familia del ministro interino de Economía, Branko Marincokic, en tiempo récord y sin cumplir la etapa de impugnaciones, aunque la familia de la autoridad ha negado que sean socios de esas tierras.

"Son solo algunos de los graves temas de deficiencia administrativa, de tragedia administrativa que ha tenido nuestro país en el último año", sostuvo Chávez.

El asesor indicó que les falta visitar un ministerio para terminar el informe final con la información del Gobierno transitorio.

El domingo se realizará el acto de posesión a Luis Arce como presidente y a David Choquehuanca como vicepresidente por los próximo cinco años.