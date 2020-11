Misión de OEA no ha "observado directamente ninguna irregularidad grave" en comicios de EEUU

Misión de OEA no ha "observado directamente ninguna irregularidad grave" en comicios de EEUUWashington, 6 Nov 2020 (AFP) - La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los comicios en Estados Unidos dijo este viernes que no ha "observado directamente ninguna irregularidad grave" en las elecciones y pidió a los candidatos que eviten "especulaciones perjudiciales".En su informe preliminar, la misión indicó que registró que en los días siguientes a la votación un candidato - al cual no mencionó - realizó declaraciones sobre la credibilidad del proceso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció desde la misma noche de fin del acto electoral un "fraude". El jueves advirtió: "Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección".La campaña del mangnate republicano inició varios procesos legales para impugnar los resultados en los estados de Georgia, Nevada, Pensilvania y Michigan. En este último la demanda fue desestimada. Asimismo, la misión señaló que es "crítico" que "los candidatos actúen de forma responsable presentando y argumentando demandas legítimas ante los tribunales y no especulaciones infundadas en los medios". Al respecto indicó que los observadores desplegados en Michigan y Georgia "no presenciaron ninguna de las irregularidades mencionadas". El jueves la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó al presidente Donald Trump y señaló que sus "acusaciones infundadas" sobre deficiencias sistemáticas en los comicios "dañan la confianza" en las instituciones.La OEA desplegó una pequeña misión liderada por su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, compuesta por 28 expertos de 13 países. Almagro fue fotografiado el martes con un chaleco beige con el logo de la OEA y una credencial colgada al cuello inspeccionando un local de votación en Maryland.an/llu -------------------------------------------------------------