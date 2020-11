Mila Ximénez asegura que no es nadie para recomendar nada a Isabel Pantoja

14/10/2020 Mila Ximénez se confiesa muy contenta con la entrevista que ha hecho a Kiko Rivera hablando sobre su relación con Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6



Mila Ximénez se ha convertido, gracias a su entrevista a Kiko Rivera en la revista Lecturas, en una de las protagonistas de la semana. Y es que la periodista - una de las archienemigas de Isabel Pantoja hasta hace un par de años - ha sido quien ha conseguido las confesiones más desgarradoras del Dj sobre su madre, dejándonos a todos impactados con la que ya se tilda de exclusiva del año.



Orgullosa de ser la autora de la entrevista de la que todo el mundo habla, hemos podido ver a la colaboradora, muy arropada por Chelo García-Cortés y María Patiño, después de estallar contra Isabel Pantoja en "Sálvame". Mila no entiende cómo la tonadillera no ha llamado a su hijo y sin embargo va hablando por detrás con muchísima gente criticando las declaraciones de Kiko.



La sevillana, que después de entrevistar al hijo de Paquirri sostiene que es un niño destruido que necesita el cariño de su madre, no entiende la postura de Isabel Pantoja, que, destruida días antes de que Kiko concediese la exclusiva, le dijo a la propia Mila que iba a llamar a su "pequeño del alma" para solucionar las cosas.



La colaboradora, muy satisfecha por las buenas críticas que está teniendo tras hacer la entrevista del año, asegura que se encuentra "divinamente" y confiesa que sólo "hago mi trabajo".



Mila, que asegura que "no he hablado con Isabel Pantoja" y por lo tanto no tiene "ni idea" de cómo se encuentra ahora, sostiene que "no recomiendo" que sea más abuela y madre, ya que "eso es cosa de ella y yo no tengo nada que decir".



Por otro lado, la colaboradora, que sigue su lucha contra el cáncer, acaba de tener una revisión médica y confiesa que va todo "genial" y que no tiene ninguna novedad al respecto. Poco después, y queriendo agradecer el cariño y apoyo de sus compañeras María Patiño y Chelo García Cortés, Mila compartía una foto de las tres en su cuenta de Instagram con un bonito mensaje: "Quería decir que sin abrazos también podemos sentirnos cerca. Os quiero chicas"



