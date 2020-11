METALES PRECIOSOS-Oro opera estable mientras inversores esperan veredicto claro sobre elecciones EEUU

Por Asha Sistla 6 nov (Reuters) - El oro operaba estable el viernes mientras los inversores esperaban un veredicto claro sobre las elecciones de Estados Unidos, sin embargo, el lingote se encaminaba a su mejor semana en más de tres meses gracias a la debilidad del dólar y apuestas a un mayor estímulo en el futuro de cara a la incertidumbre por la pandemia. * A las 1001 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios a 1.947,31 dólares la onza. Los precios subieron un 2,4% el jueves gracias a la caída del dólar, con lo que se encaminaban a un alza semanal de un 3,6% y se dirigían a marcar su mejor semana desde fines de julio. * Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,1% a 1.948,10 dólares. * El dólar se mantenía cerca de mínimos de dos meses, lo que hacía al oro más atractivo para los tenedores de otras monedas. * Hay una falta de dirección y "el mercado (del oro) está esperando por los resultados de la elección en Estados Unidos y si no hay claridad (...) podríamos ver más volatilidad", dijo el analista Xiao Fu del Bank of China International. * "El entorno macro es favorable para el oro porque no importa cuál sea el resultado (de las elecciones), es probable que la política monetaria siga siendo favorable y expansiva porque la actividad económica sigue siendo frágil debido al aumento de las cifras de COVID-19". * El demócrata Joe Biden se acercaba más a la Casa Blanca, en tanto, el presidente Donald Trump afirmó que le estaban "robando" las elecciones, a pesar de que aún se cuentan votos en estados clave. * Analistas ven que las perspectivas de un paquete de estímulo rápido se desvanecen en un Congreso dividido, lo que impulsa las expectativas que la Reserva Federal podría tener que llenar ese vacío. * Las tasas de interés cercanas a cero y las masivas medidas de estímulo a nivel global debido a la pandemia mundial han ayudado a que el oro, que no rinde intereses y es considerado una cobertura contra la inflación, gane más de un 28% este año. * Los inversores también esperan el dato de nóminas de empleo no agrícola de Estados Unidos que se conocerá más tarde el viernes, y se prevé que muestre una ligera caída en la creación de empleo, en medio de un aumento en los casos de COVID-19. * Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,3% a 25,26 dólares la onza, el platino subía un 0,5% a 896,95 dólares y el paladio avanzaba un 0,4% a 2.386,43 dólares. (Reporte de Asha Sistla en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)