Marcos Llorente novedad con la Roja, vuelven Koke y Álvaro Morata

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente es la principal novedad en la convocatoria del seleccionador español Luis Enrique Martínez anunciada este viernes para los partidos amistosos contra Holanda y de Liga de Naciones frente a Alemania y Suiza.

Llorente consigue su primera llamada con la Roja, a la que vuelven Koke, tras dos años sin acudir a la selección, y Álvaro Morata, que también jugó con España por última vez hace prácticamente un año.

"Desde que ha vuelto a la Juventus, se puede ver a un jugador diferente, sus números así lo indican, con aspectos mejorados, con lo cual es siempre un placer volver a contar con Álvaro", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

El delantero español ha marcado seis tantos en siete partidos desde que regresó a la 'Juve' en la última ventana de fichajes, cedido por el Atlético de Madrid.

"En cuanto a confianza, en cuanto a lo que hace, en cuanto a rendimiento, (el actual Morata) es bastante superior al anterior, y siempre he estado contento con su rendimiento porque lo he traído muchas veces a la selección", añadió Luis Enrique.

"Pero, especialmente, desde que ha vuelto a Italia se puede apreciar mejor y no hablo sólo de sus números, hablo de su rendimiento en ataque y en defensa y su confianza a la hora de desarrollar su juego", aseguró Luis Enrique.

Morata no había vuelto a jugar con España desde noviembre del pasado año en un partido de clasificación para la Eurocopa frente a Rumanía (5-0).

- 'Siempre me ha gustado' -

Más tiempo hacía que no había vuelto Koke, al que también elogió Luis Enrique.

"Siempre me ha gustado, pero el mediocampo es una de mis debilidades, tengo mucha gente, pero es un grandísimo jugador y si a eso le sumas que como persona es un diez, tengo muchas ganas de verlo", afirmó el seleccionador español.

"Es evidente que aquí vamos a pedirle otras cosas", diferentes de las que hace en el Atlético de Madrid, añadió Luis Enrique, que ha llamado a 25 jugadores para hacer frente a cualquier posible eventualidad.

Aunque Luis Enrique ha mantenido el grueso de su convocatoria de octubre, rechaza que tenga ya un equipo prácticamente diseñado con la Eurocopa en el horizonte.

"No tengo la intención de cerrar un grupo y más con la cantidad de bajas que hay", principalmente por la amenaza de covid-19, dijo Luis Enrique.

"Por eso, cuanto más amplio el abanico, dentro de unos límites, más posibilidades de solventar los problemas que tenga", precisó.

- 'No va a ser fácil' -

España jugará un partido amistoso contra Holanda el 11 de noviembre en Ámsterdam, y después disputará dos cruciales encuentros de Liga de Naciones contra Suiza el 14 y contra Alemania en Sevilla, tres días después.

España se quedó a las puertas de la final a cuatro de este torneo continental en su primera edición y ahora Luis Enrique espera que no vuelva a pasar los mismo y pueda clasificarse.

"La primera edición estuvimos muy cerca y creo que merecimos estar en esa 'final four', pero Inglaterra estuvo más acertada en el final y ahora es una situación parecida", dijo Luis Enrique.

"Hemos estado casi todas las jornadas primeros en la clasificación y tenemos que refrendarlo con estos partidos, que no van a ser fáciles porque es un grupo en el que los cuatro todavía podríamos pasar como primeros, pero me gusta que sea así, esto va a implicar que el rendimiento va a ser muy alto para estar en la 'final four'", concluyó.

España encabeza el grupo 4 de la Liga A con un solitario punto de ventaja sobre Alemania y Ucrania, segundo y tercero, respectivamente, y cinco sobre Suiza.

gr/pm