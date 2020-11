Maradona sufrió abstinencia y seguirá internado en el hospital

Actualiza con nuevo informe médico ///Olivos, Argentina, 5 Nov 2020 (AFP) - El astro deportivo argentino Diego Maradona sufrió episodios de confusión, asociados a un cuadro de abstinencia, en el posoperatorio de la cirugía por un hematoma en la cabeza que le practicaron el martes, por lo que permanecerá internado varios días más, informó su médico, Leopoldo Luque."Vimos que en el posoperatorio Diego tuvo episodios de confusión. Junto con los médicos de terapia lo asociamos a un cuadro de abstinencia. En línea con los médicos de terapia, creemos que hay que hacer un tratamiento por la abstinencia. Esto va a durar unos cuantos días", dijo en una rueda de prensa este jueves por la noche Luque, uno de los cirujanos que participó de la exitosa operación para extraerle el coágulo.Luque dijo que Maradona, de 60 años, "está de acuerdo" con el diagnóstico de los terapistas. El médico no precisó el origen de la abstinencia.El emblemático excapitán de la selección albiceleste señaló públicamente en varias ocasiones que hace años que no consume cocaína. Según allegados y medios de prensa, es adicto al alcohol. "Diego está muy bien. La tomografía ha salido bien. Estuvimos incluso bailando. Sí, bailamos", dijo Luque, quien más temprano había señalado que el excapitán albiceleste quería "irse" cuanto antes del sanatorio de Olivos, al norte de Buenos Aires, donde fue operado y quedó internado.Desde que se declaró la pandemia, el exjugador y DT de Gimnasia y Esgrima La Plata se mantuvo confinado en su casa por ser paciente de riesgo, con antecedentes de adicciones y dolencias cardíacas.Maradona sufría malestares e inestabilidad desde hace un tiempo e incluso no se lo vio bien cuando fue el viernes, día de su cumpleaños, al estadio de Gimnasia y se retiró sin ver el partido con Patronato (ganó 3-0). El lunes fue hospitalizado en La Plata, al sur de Buenos Aires y al día siguiente fue trasladado a la clínica de Olivos, donde lo operaron. - "Recuperación excelente" - Parecía más temprano que el campeón mundial en México-1986 se preparaba para recibir el alta. Su médico venía lidiando con la ansiedad del '10' de volver a casa, tras mostrar una recuperación que calificó de "asombrosa"."Estamos muy contentos, puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. Es muy temprano esto, pero la recuperación es excelente. La tomografía de control fue excelente", indicó Luque al mediodía del jueves.24 horas después de la operación, el médico había indicado que Maradona no tiene "ningún compromiso neurológico" y se congratuló por "una recuperación que nos asombra".Maradona había sido hospitalizado el lunes en La Plata, 60 km al sur de la capital, por un cuadro de anemia y deshidratación, hasta que en una tomografía se detectó el hematoma subdural, por lo que fue trasladado a Olivos para ser intervenido. - Filosofía de vida - Su personalidad ha sido siempre un duro desafío para los profesionales que lo trataron en sus numerosos episodios de salud."Veo a Diego con preocupación. Hay que evaluar todo lo que tiene, no sólo el hematoma. De esto sale, no tendrá secuelas. Se supone que se rehabilitará, pero va a tener que cambiar un poco su filosofía de vida", advirtió Alfredo Cahe, médico personal de Maradona por 30 años, entre 1977 y 2007.Cahe, que estuvo cerca cuando 'Pelusa' atravesó dolencias cardíacas y respiratorias vinculadas a sus adicciones que en 2000 y 2004 lo pusieron al borde de la muerte, refirió que su antiguo paciente "tiene algo de maníaco depresivo y es ambivalente"."Se debe insistir e insistir con Diego, estar a su lado constantemente y es importante buscar ayuda. Siempre pensé que con él es imposible una sola arma, tiene 60 años, no es fácil, y el hecho de salir de esta operación muy bien no significa el éxito de nada", sostuvo. - Scrum familiar - Cahe se refirió también al "entorno", un factor muy criticado por Dalma y Gianinna, las dos hijas que tuvo con su exesposa Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003 tras 24 años juntos."Diego siempre tuvo un entorno patológico y nunca tomó conciencia de él. Hay que tener en cuenta que Maradona viene batallando durante años con su entorno, no es sólo un tema de hoy", agregó.Su exrepresentante, Guillermo Cóppola consideró que "Maradona necesita de un scrum familiar con Dalma y Giannina a la cabeza para que tomen las riendas. Con (sus otros hijos) Jana (24) y Diego Junior (34) también. Los que lo aman de verdad".Las tres hijas lo acompañan en el sanatorio. Diego Junior, que vive en Italia, anunció este jueves por Instagram que resultó positivo de covid-19 y es sintomático por lo que aún no podrá viajar a Buenos Aires a ver a su padre.El exjugador es además padre de Diego Fernando, de 7 años.dm-sa-ls/nn/ol -------------------------------------------------------------