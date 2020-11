Magnate chino demanda a UBS en Londres por US$500 millones

(Bloomberg) -- Guo Wengui, un rico hombre de negocios chino con estrechos lazos a Steve Bannon, ha intensificado su batalla contra UBS Group AG para reclamar los US$500 millones que perdió después de que el banco efectuase una llamada de margen de préstamo.

Guo, que lleva más de cinco años exiliado en Nueva York, demandó a UBS en Londres y dijo que el banco lo presionó para que aceptara pedir prestado dinero vinculado a la compra de acciones en la firma de valores china Haitong Securities Co. Guo dijo que UBS forzó la venta de las acciones durante una crisis bursátil y un desplome del 45% en las acciones negociadas en Hong Kong de Haitong en 2015, lo que borró su inversión.

UBS dijo en un comunicado que “está en total desacuerdo con la acusación y se defenderá enérgicamente”.

No es la primera vez que Guo presenta una demanda de este tipo, después de no lograr que se aceptase la demanda en Nueva York. El magnate chino dijo que inicialmente no estaba al tanto de que UBS había insertado acuerdos de llamada de margen en los contratos.

UBS aconsejó a Guo estructurar el acuerdo a través de un intermediario para evitar incumplir umbrales que requerirían que revelara su participación, dijo en un documento legal. El empresario accedió a que las acciones en Haitong fuesen adquiridas primero por un fondo de inversión estatal chino. Pero después de deshacerse de las acciones, la firma transmitió la pérdida a Guo.

El magnate fugitivo ha utilizado las redes sociales para lanzar acusaciones contra líderes del Gobierno chino. Se ha asociado con Bannon y dice que le gusta el ex asesor del presidente Donald Trump porque toma en serio las acusaciones de Guo de que China quiere crear agitación en EE.UU.

Bannon se encontraba en el yate de Guo en la costa de Connecticut cuando fue arrestado en agosto y acusado de conspirar para desviar cientos de miles de dólares de una campaña de captación de fondos para un muro en la frontera sur de EE.UU.

UBS tenía políticas internas de no hacer llamadas de margen a “clientes altamente valorados” como Guo si los precios vinculados al préstamo se movían a corto plazo, dijo un abogado del empresario en la presentación. En otra transacción financiera de alto perfil, que involucra a la aseguradora china Ping An Insurance Group Co., UBS también había acordado no hacer llamadas de margen, dijo el abogado.

Nota Original:UBS Sued for $500 Million by Chinese Tycoon Over Deal Gone Awry

